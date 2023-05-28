Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimeti sonrası bu kararı almıştı! Bütün gözler o saatte
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayı olarak girdiği cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 puan gerisinde kalarak kaybetti. İlk olarak İYİ Parti tarafından suçlu ilan edilen Kılıçdaroğlu, CHP liderliğinin istifa edecek mi? Gözler saat 21:30'daki basın toplantısında...
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 4 puan fark yiyen CHP lideri ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilginin ardından ilk kez konuşuyor.
Saat 21:30'da basının karşısına geçecek olan Kılıçdaroğlu'nun, CHP liderliğini bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin kendisini suçlu ilan etmesine ne diyecek?
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilirse bir dönem görevde kalıp sonrasında emekli olup torun seveceğini söylemişti.
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