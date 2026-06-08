  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Füzeler sustu, uyarısı kaldı! Siyonist rejime son ihtar yapıldı! Siyonist sever Almanya başı çekiyor Müslüman karşıtı ırkçılık tırmanıyor Ronaldo, Dünya Kupası'nda forma giyecek mi? Portekiz'in kadrosu açıklandı Rezil fıkra sadece bir şehirde 13 kişinin canını yaktı! Otokoç’a saldırıda sıcak gelişme! Bakan Fidan’dan dünyaya net mesaj: ABD-İran savaşı geride bırakılmalı Haziran ayının ortasında kar temizliği! Kapanan yollar tek tek açılıyor Allah kahretsin… Lanetli kavim Gazze'de mülteci kampına saldırdı: 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti Silahların gölgesindeki ralli! İşte savaşın bile durduramadığı çılgın hisseler Kirli pazarlık ifşa oldu! Katil İsrail ve hamisi ABD'den İran'a gizli mesaj: "Füzeleri durdurun, saldırmayacağız!" ABD’liler Yüce Kur’an’ın dediğine geldi! “Üstünlük sadece takvadadır”
Gündem Kemal Kılıçdaroğlu resmen Ekrem İmamoğlu'nu sildi
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu resmen Ekrem İmamoğlu'nu sildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Kemal Kılıçdaroğlu resmen Ekrem İmamoğlu'nu sildi

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kontrolüne geçen partinin resmi sosyal medya hesapları, Özgür Özel ve yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetiminin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekibine devredilmesinin ardından X hesabı da bugün devredildi.

Kılıçdaroğlu yönetiminin kontrolüne geçen partinin resmi sosyal medya hesapları, Özgür Özel ve yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı.

 

"Kılıçdaroğlu CHP TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecek"

CHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30’da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.

İç çekişme sonrası disipline sevk kararı! CHP Tekirdağ teşkilatında deprem
İç çekişme sonrası disipline sevk kararı! CHP Tekirdağ teşkilatında deprem

Siyaset

İç çekişme sonrası disipline sevk kararı! CHP Tekirdağ teşkilatında deprem

Özel’in inadı CHP’li Yarkadaş’ı çileden çıkardı! "Ne koltuk hırsıymış, yeter artık!"
Özel’in inadı CHP’li Yarkadaş’ı çileden çıkardı! “Ne koltuk hırsıymış, yeter artık!”

Gündem

Özel’in inadı CHP’li Yarkadaş’ı çileden çıkardı! “Ne koltuk hırsıymış, yeter artık!”

Fondaş İsmail bile Özel’in CHP’ye yaramadığını kabul etti! "İki ayrı CHP ortaya çıktı, bu yaramıyor!"
Fondaş İsmail bile Özel’in CHP’ye yaramadığını kabul etti! “İki ayrı CHP ortaya çıktı, bu yaramıyor!”

Gündem

Fondaş İsmail bile Özel’in CHP’ye yaramadığını kabul etti! “İki ayrı CHP ortaya çıktı, bu yaramıyor!”

CHP Sözcüsü noktayı koydu! Grup toplantısında Kılıçdaroğlu konuşacak
CHP Sözcüsü noktayı koydu! Grup toplantısında Kılıçdaroğlu konuşacak

Gündem

CHP Sözcüsü noktayı koydu! Grup toplantısında Kılıçdaroğlu konuşacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Millet alayını sildi

Millet esas mazbatasız kukla aparat baston kemal ve avanelerini sildi, sevsinler onun silmesini, sevsinler onunla rüzgar yapan borazanları :)
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23