Kemal Kılıçdaroğlu resmen Ekrem İmamoğlu'nu sildi
CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kontrolüne geçen partinin resmi sosyal medya hesapları, Özgür Özel ve yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetiminin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekibine devredilmesinin ardından X hesabı da bugün devredildi.
Kılıçdaroğlu yönetiminin kontrolüne geçen partinin resmi sosyal medya hesapları, Özgür Özel ve yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı.
"Kılıçdaroğlu CHP TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecek"
CHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30’da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.
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