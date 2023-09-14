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Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel iddiasına ilişkin ilk defa konuştu!
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel iddiasına ilişkin ilk defa konuştu!

Yeniakit Publisher
2023-09-14 15:54:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel iddiasına ilişkin ilk defa konuştu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın düzenleyeceği basın toplantısında genel başkanlığa adaylığını açıklayacağını doğruladı.

Eğitim-İş'i ziyaretinden sonra konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin 81 ilde kendi adaylarıyla yerel seçime gideceğini açıklamasını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" dedi.

Özgür Özel'in yarın düzenleyeceği basın toplantısında genel başkanlığa adaylığını ilan edeceğini doğrulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul’dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabi dedik.

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