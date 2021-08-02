Kemal Kılıçdaroğlu olayı çok yanlış anladı! Mete Gazoz'un 'ok'unu kendine malzeme yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından favorilediği tweet'le 'iktidara gelme' mesajı verdi.

Mete Gazoz, olimpiyat şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyanın sahibi oldu. Mete Gazoz’un büyük başarısı sevinç yaratırken, yaşanan bu zor günlerde adeta nefes gibi geldi.

Ülkesinden tam destek alan Mete Gazoz, gurur kaynağı olurken, şaşırtan bir tweet gündeme düştü.

Kılıçdaroğlu siyasi malzemeye çevirdi

CHP Lideri, Mete Gazoz’un altın madalya kazandığı gün bir hesaptan atılan "Bir okla bu kadar sevinen millet 6 okla neler yapar siz düşünün!" tweet'i, kendi hesabından beğendi.

Kılıçdaroğlu'nun hesabından ilk beğeni

Bu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7,6 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabındaki ilk beğenisi oldu.

CHP Genel Başkanı, bu tweet ile 'iktidara gelme' mesajı verdi.