Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP değerlendirmesi: Kendileri PKK'nın uzantısı olduklarını zaten söylüyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğu 6'lı masa, 2023 seçimine HDP ile ittifak ederek giriyor.

Bugün HDP ile ittifak yapan Kılıçdaroğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın programında dönemin HDP'si için söyledikleri yine gündeme geldi.

"Birand'ın siz BDP'yi PKK'nın uzantısı olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bizim söylememize gerek yok. Zaten kendileri PKK'nın uzantısı olduklarını söylüyor.

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