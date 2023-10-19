Kemal Kılıçdaroğlu İzmir ve Balıkesir adaylarını açıkladı!

Kılıçdaroğlu, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve yönetim kurulu üyeleriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşme sırasında Ahmet Akın'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağına dair iddialar gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, İZSİAD heyetine, “Ahmet Akın’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağına dair söylentiler nereden çıkıyor?” diye sordu ve şöyle devam etti:

"Ahmet Akın’ın İzmir ile alakası yok. Ahmet Akın bizim Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır. Geçen seçimde de öyleydi ancak İYİ Parti ile ittifak kapsamında İYİ Parti’ye bıraktık ama olmadı. Şimdi de Balıkesir adayımız Ahmet Akın’dır."

Bunun üzerine İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Peki İzmir adayınız kim?” diye sordu.

Diyalog şöyle devam etti:

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Kılıçdaroğlu: Tunç Soyer elbette adayımızdır.

Küçükkurt: Ama bunu söylemediniz. Başka şehirlerden açıkladığınız oldu, İzmir’i açıklamadınız.

Kılıçdaroğlu: Gazeteciler sıkıştırınca diğer adayları açıklamak zorunda kaldım. Sonra partiden bana adayları önceden açıklamam konusunda eleştiri geldi. O yüzden açıklamadım.

Küçükkurt: (Heyette yer alan Ali Talak’ı göstererek) Ali Talak gazetecidir başkanım. Bizi de gazeteci sayın ve açıklayın.

Kılıçdaroğlu: O zaman açıklayayım adayımız Tunç Soyer’dir.

Kaynak: İz Gazete