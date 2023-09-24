Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili şok iddia! Tüm Türkiye bunu konuşacak

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, CHP kurultayı ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. “Kılıçdaroğlu'nun ‘hiç beklenmedik bir delege sürpriziyle’ kurultayda kaybedeceğini düşünüyorum. Ya da Kılıçdaroğlu böyle bu ihtimali göz önüne alarak adaylıktan çekilebilir” ifadelerini kullanan Genç, yazısında şunları kaydetti:

“İfşaatlar gırla devam ediyor.

Herkes birbirinin arkasından iş çevirmiş. Bazıları dişini sıkmış. Bye Kemal çok gizli protokole imza atmış vesaire... (Kazansalardı bütün bu kirli pazarlıkların üzerine oturacaklardı. En azından çıkarları çatışıncaya kadar!)

Bir itiraf daha geldi Akşener'den. "Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapmadığım için (2018) kıyma makinesinden geçirildim" diyor.

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Akşener eski defterleri açıp CHP'den intikam almaya devam ediyor.

En büyük kaybeden olarak suçlu arıyor.

Kıyma makinesinden geçirilmişsin. Seni hiç dinlememişler. Bye Kemal, 'Meral Hanım masadan kalkarsa kalksın, biz imzalarız demiş. Neredeyse masadan kovulmuşsun.

E sormazlar mı şimdi?..

Ne diye masaya dönüp; (kazanamayacak aday için!) "bir Kemal'e, bir Meral'e" oy istedin.

Ne uğruna yaptın, neden katlanmak zorunda kaldın?

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Yuvarlak masa 1 yıl boyunca adayını açıklayamamıştı. "Adayı belirlemek basit iş, bir günde açıklarız" deyip durdular. Adayın açıklandığı gün bunun ne kadar büyük bir palavra olduğu ortaya çıktı.

Akşener bu sefer seçimlerden 6 ay önce İzmir adayını açıkladı... (Geç açıklayınca kavga çıkıyor ya!..)

İyi Parti'nin adayı Ümit Özlale İzmir'i kokudan kurutacakmış. Sığınmacılara da belediyeler üzerinden yardım indirim yapılmayacakmış...

Savaş baltalarını çıkaran Akşener müttefiki CHP'yi gömüyor.

CHP'li vekil Rıfat Nalbantoğlu, "(Akşener) AKP iktidarının ağzıyla konuşuyor" diyor...

Akşener, seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini söylüyor. İttifak bitmiş yani.

Peki öyle mi olur? Buradan döner mi?..

CHP kurultayını bekleyecek.

Kurultay demişken (kimsenin makul bulmadığı) fikrimi naçizane paylaşmak isterim.

Kılıçdaroğlu'nun "hiç beklenmedik bir delege sürpriziyle" kurultayda kaybedeceğini düşünüyorum.

Ya da Kılıçdaroğlu böyle bu ihtimali göz önüne alarak adaylıktan çekilebilir.

Bir de bakmışsın ki tavşan dedikleri Özgür Özel bir zıplamış, Genel Başkan olmuş.

Bu durumda Akşener için tornistan fırsatı doğar. Kılıçdaroğlu'nun olmadığı bir denklemde 'bize kelek atan adam yok artık' mazeretiyle tekrar masaya dönebilir.

Masayı kuranlar böyle bir strateji geliştirmiş olabilir!

Bu arada İmamoğlu İstanbul'a aday olur. Ama değil 6.., 216'lı masa olsa yine de kaybeder.

Çünkü İstanbullu görmüştür göreceğini.”