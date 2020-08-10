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Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Murat Karayalçın canlı yayında duyurdu! Muharrem İnce ile ilgili bomba iddia

Murat Karayalçın, yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karayalçın "Muharrem Bey 'ben bir parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum' dedi. Bir parti kurmuyorsa CHP'den de ayrılmıyor. Bu (hareket) muhtemelen ileride yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı düşündüğü için." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 14:48:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Murat Karayalçın canlı yayında duyurdu! Muharrem İnce ile ilgili bomba iddia

Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları CHP'de hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

CHP'nin önde gelen isimlerinden eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, genel merkezde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşmede Muharrem İnce'nin yeni parti hamlesinin ele alındığı kaydedildi. Konuyla ilişkin Haber Global'deki canlı yayına katılan Karayalçın dikkat çeken ifadeleri kullandı.

İşte Murat Karayalçın'ın açıklamaları:

Durum tam olarak kamuoyunda düşünüldüğü gibi değil. Öyleydi ama cumartesi günü Muharrem İnce'nin verdiği demeç durumun öyle olmadığını gösteriyor. Muharrem Bey 'ben bir parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum' dedi. Bir parti kurmuyorsa CHP'den de ayrılmıyor. Bu (hareket) muhtemelen ileride yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı düşündüğü için. Ortada bir sorun olmadığı anlaşılıyor. Onun için bir girişimde bulunmanın da anlamı yok. Ben sayın Genel Başkanı kutlamak için ziyaret ettim.

Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmede ne konuşuldu?

Kuşkusuz Muharrem İnce'nin çıkışını da konuştuk. Düşüncelemerimizi anlattık Hikmet Çetin'le birlikte. Hikmet Çetin, birliğin bütünlüğün önemini ifade etti. CHP içinde gerçekten birliğe beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bunun yalnızca Muharrem Bey için söylemiyorum tüm partililer için geçerli. Özü itibarıyla hayırlı olsun ziyaretiydi.

Ben CHP'nin Cuhmurbaşkanı adayı olurum, olmazsam imza ile kampanya başlatırım şeklindeki bir açıklama, bir partilinin kullanacağı açıklama değil. Hele sayın İnce gibi CHP'nin geleneklerini önemseyen bir siyasetçinin söyleyeceği sözler değil, bir şantaj bu.

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