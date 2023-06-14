  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'dan Türkiye konusunda karar! Krize karşı yetkililerin sözleri gündem oldu

Depremzedelerle alay ediyordu! AK Parti'den Eda Ece'ye tokat gibi cevap

'Türkiye pahalandı' diye isyan ediyorlardı! Rus yetkililerin büyük oyunu deşifre oldu

Rusya'dan Türkiye'ye turist patlaması! Türkiye'den kritik hamle: Alman ve Ruslardan! Talep yağıyor

Hafize Gaye Erkan'ın isminde bomba detay

Besle kargayı oysun gözünü

Döviz kuru hakkında ne düşünüyorsun? "Evlenecek bayan bulamıyorum."

Alman devi Türkiye konusunda neye uğradığını şaşırdı! Talep yağıyor

Rusya devlet kanalı ikiye bölündü... Erdoğan mı İmamoğlu mu... Selçuk Bayraktar'ın adı nasıl geçti

Almanya'dan on milyonlarca Euro'luk hamle! En kritik parçayı Türkiye'de üretmek için apar topar harekete geçtiler
Gündem Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2023-06-14 15:02:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna İmamoğlu "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından bugün saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'na gelen Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının görüşme ile sorusuna "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

Hafize Gaye Erkan'ın isminde bomba detay
Hafize Gaye Erkan'ın isminde bomba detay

Gündem

Hafize Gaye Erkan'ın isminde bomba detay
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremzedelerle alay ediyordu! AK Parti'den Eda Ece'ye tokat gibi cevap
Depremzedelerle alay ediyordu! AK Parti'den Eda Ece'ye tokat gibi cevap

Gündem

Depremzedelerle alay ediyordu! AK Parti'den Eda Ece'ye tokat gibi cevap

Asgari ücret pazarlığı Mehmet Şimşek'e gitti! Şimşek onay verirse bu kadar olacak
Asgari ücret pazarlığı Mehmet Şimşek'e gitti! Şimşek onay verirse bu kadar olacak

Medya

Asgari ücret pazarlığı Mehmet Şimşek'e gitti! Şimşek onay verirse bu kadar olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23