Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu kavgası!
Sosyal medyada iki kedinin bank için birbiriyle kavgası Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık savaşına benzetildi.
Video sosyal medyada "Kemal Kılıçdaroğlu’yla Ekrem İmamoğlu kavgası" başlığıyla en çok izlenenler arasına girdi.
Görüntüde yer alan bank üzerindeki kedi Kemal Kılıçdaroğlu'na, aşağıdan onu sinsice rahatsız eden kedi de Ekrem İmamoğlu'na benzetildi.
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