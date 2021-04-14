  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanana fezleke TBMM'de
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanana fezleke TBMM'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında olduğu 8 CHP’li ve 2 HDP’li hakkında düzenlenen 10 fezleke TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 16:45:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanana fezleke TBMM'de

Arlarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu CHP ve HDP’li milletvekilleri hakkında düzenlenen 10 fezleke Meclis Başkanlığına sunuldu.

Listede kimler var?

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ve İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkında düzenlenen fezlekeler Meclis Karma Komisyonu’na sevk edildi.

Komisyona sevk edilen diğer fezlekeler ise HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında düzenlen fezlekeler oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kerim

Bunlar Ak Parti’ye sadece oy kaybettirir. Tek partili dönemde değiliz. Ak Parti sadece kendi olsun istiyor sonsuza dek.
  • Yanıtla
Teşkilat dizisinin ‘şef’i bakın kim çıktı!
Medya

Teşkilat dizisinin ‘şef’i bakın kim çıktı!

TRT1'in sevilen dizisine usta bir isim dahil oldu ve Teşkilat dizisinde 'Şirket' adına ajan yetiştiriyor. Son bölümde gördüğümüz 'şef', gaze..
Kimler kısıtlamadan muaf? Merakla beklenen genelge yayımlandı
Gündem

Kimler kısıtlamadan muaf? Merakla beklenen genelge yayımlandı

İçişleri Bakanlığı dün açıklanan koronavirüs tedbirlerinden kimlerin muaf tutulacağına ilişkin genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi...
Skandal bildiriyi hazırlamıştı... Akıl hocası bakın kim çıktı!
Gündem

Skandal bildiriyi hazırlamıştı... Akıl hocası bakın kim çıktı! "Darbe olmasa dış müdahale olacaktı"

Emekli Tuğamiral Ergun Mengi, darbe imalı bildiriyi emekli Koramiral Işık Biren'in tavsiyesiyle yazdığını söyledi. Işık Biren 12 Eylül darbe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay