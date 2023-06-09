Kemal Kılıçdaroğlu faturayı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kesti: Büyük kentler istediğim gibi çıkmadı

14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçile sonrası CHP içerisinde iç hesaplaşma ve tepkiler devam ediyor. Yenilgi sonrası istifa çağrıları alan ve tüm bunlara kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehirlerdeki oy kaybının faturasını 'yiğitlerim' dediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kesti.

FATURAYI YİĞİTLERİNE KESTİ

Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, gazeteci Fikret Bila'nın "İmamoğlu'nun İstanbul'da oy kaybı var. Kılıçdaroğlu buna bakıyor. Benzeri bir durum Ankara'da da var" şeklindeki açıklamasını Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir kişiye sorduğunu belirtti.

"Böyle giderse kaybederiz" yanıtını aldığını söyleyen Küçükkaya, görüştüğü kişinin kendisine "Kemal Bey seçimden sonra büyük kentler istediğim gibi çıkmadı." dediğini aktardı.

KILIÇDAROĞLU "YİĞİTLERİM" DEMİŞTİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu, seçimlerden hemen önce İmamoğlu ve Yavaş ile birlikte çektiği videoda, ikili için "Yiğitlerim" ifadelerini kullanmış ve projelerini anlatmıştı.