Kemal Kılıçdaroğlu 3.doz aşı olunca Engin Özkoç rezil oldu
Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ben 3 aşımı oldum” sözleri üzerinden “Vatandaşa 1 doz bile yok Erdoğan’a 3 doz aşı” diyerek siyasi kazanım elde etmeye kalkan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 3. doz aşıyı yaptırmasının ardından sessizliğe büründü.
Yeni Akit Ankara
Türkiye’de aşılama hızı rekorlar kırarken, vatandaşlara aşı olmadığını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aşının 3. dozunu yaptırmasını eleştiren CHP’li Engin Özkoç, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3. Doz aşısını olmasıyla suspus oldu.
Koronavirüsle mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın kazanılması için aşılama programı hızla devam ederken, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. doz aşı olduğunu açıklamasının ardından yaptığı paylaşımla kendince siyasi kazanım elde etmeye kalkan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 3. dozu olmasıyla sessizliğe büründü.
Özkoç'un paylaşımı hala duruyor!
Özkoç’un sözde Erdoğan’ı eleştirmek için 1 Haziran sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı “Vatandaşa 1 doz bile yok, Erdoğan'a 3 doz aşı” şeklindeki sözleri hala dururken, geçtiğimiz gün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da 3. dozu olmasıyla gözler Özkoç’un paylaşımına çevrildi.