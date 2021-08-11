Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde Bülent Arınç'ı mı aday gösterecek?

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu olurken; gazeteci Fazıl Duygun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerinde Bülent Arınç’ı aday gösterebileceği yorumunda bulundu.

2023’te yapılacak seçim öncesi AK Parti ve MHP'nin cumhurbaşkanı adayı belliyken Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak konusu oldu.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan

Seçimlerin zamanında yapılacağını söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağını söylemişti.

Cumhur İttifakı adayını açıklarken CHP, İYİ Parti, Saadet Parti ve DP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ise merak konusu oldu.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü kesti

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin geçtiği cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iki ismin belediye başkanlığı görevlerine devam etmeleri gerektiğini söyleyerek aday yapılmayacaklarının sinyalini vermişti.

Bülent Arınç mı aday gösterilecek?

Millet İttifakı'nın aday olacak ismiyle ilgili tartışmalar sürerken gazeteci Fazıl Duygun bomba bir yorumda bulundu. Duygun, Kılıçdaroğlu'nun Bülent Arınç'ı aday gösterebileceğini söyledi.

Fazıl Duygun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bence KK, 2023'te herkesi ters köşeye yatıracak ve ihtiyar ahmak Arınç'ı aday gösterecek.”