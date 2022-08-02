Kemal ile Meral yine ters düştü.. Biri 'beşli çete' derken diğeri sahip çıktı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Beşli çeteye el koyacağız." deyip müteahhitleri suçlayarak hedef alırken, ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Akkuyu'da İçtaş'a sahip çıktı.
Yeniakit.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "müteahhitler" konusunda da ters düştü.
Kemal Kılıçdaroğlu "Beşli çeteye el koyacağız." deyip müteahhitleri suçlayarak hedef alırken, itiifak ortağı Meral Akşener ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yap-işlet-devretcilerinden İçtaş'a sahip çıktı.
2010 yılında Rusya tarafından kurulan Akkuyu Nükleer Santrali projesinin ana geliştiricisi Akkuyu Nükleer A.Ş., inşaat işlerinde katılımcıların yapılandırılmasının yeniden düzenlenmesine karar verildiğini belirterek IC İçtaş ile sözleşmesini feshettiğini duyurmuştu.
'Bu kabul edilemez'
Twitter hesabından gelişmeye tepki gösteren Akşener, "Teknoloji transferi ve yüksek teknolojili üretim, ülkemizin kalkınması için stratejik öneme sahip. Ancak Akkuyu'da yapılan hukuksuz fesih işlemi, Türk şirketinin tasfiye edilerek ülkemizin nükleer enerji alanındaki gelişimini engellemek anlamına geliyor. Bu kabul edilemez." dedi.