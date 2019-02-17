Kemal ile Meral işte bu kafayla ortak

Hakkı Bilir İstanbul

Terör örgütü PKK’nın TBMM’deki siyasi uzantısı HDP, ittifak ortağı CHP ve İYİ Parti’den gördüğü açık destek sayesinde iyice kudurdu. Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde sesleri çıkmaz hale gelen terör uzantıları, Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun gazlaması sonrası güç zehirlenmesi yaşadı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı karşısında hiçbir varlık gösteremeyeceğini anlayan CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu zillet ittifakı, terör örgütü PKK’dan oy devşirmek için HDP’ye göz kırptı. PKK’nın siyasi kanadı olduklarını gizlemeyecek kadar yüzsüzlük içerisinde bulunan HDP’li arsızlar ise zillet ittifakından aldıkları güçle, provokatif eylemlere imza atıyor.

“İYİ Parti’nin HDP ile kol kola girmesi şaşkınlık meydana getiriyor”

Kendisini Türkiye’nin kurucu partisi olarak lanse eden CHP’nin, milli bütünlüğümüzü tehdit eden bir örgütün siyasi uzantısıyla vals yapması, terör sözcülerine güç veririken, milliyetçi muhafazakar bir parti olduğunu iddia eden İYİ Parti’nin ise HDP ile kol kola girmesi şaşkınlık meydana getiriyor. HDP Van Eski Milletvekili Nadir Yıldırım, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ölümle tehdit etti. Küstahlıkta sınır tanımayan Yıldırım, “Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK nicelerini bitirdi. Sıranızı bekleyin, sizi de bitirecek” sözleriyle devlete meydan okudu.

Arsızlık da çirkeflik de bunlarda

Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşu sayesinde sesleri çıkmaz hale gelen PKK artıkları, CHP ve İYİ Parti’den aldıkları güçle, yeniden böğürmeye başladı. İnsanlık aleminin yüz karası, bebek katili Abdullah Öcalan için sözde özgürlük yürüyüşü düzenleyen Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz isimli provokatör, korsan gösteriye engel olmak isteyen polisin kolunu ısırarak hastanelik etti. Aydeniz’in, yaptığı küstahlıklar bununla da sınırlı kalmadı. Ertesi gün yine polisle karşı karşıya gelen Aydeniz, ayağının takılıp düşmesini türlü çirkeflikler sergileyerek polisimizin üzerine atmak istedi.

Küstahlıkta sınır tanımıyorlar

CHP ve İYİ Parti ile yapacakları valsin sahnesini hazırlayan HDP Eş Genel Başkanları da şımarıklıktan geri durmadı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli sosyal medya hesabından sözde Kürdistan’dan bahsederek, küstah bir söylemde bulundu. Twitter hesabından, “Kürdistan’da biz kazanacağız. Batıda da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz” diyen Temelli, zillet ittifakının kime hizmet ettiğini de gözler önüne serdi. Bir diğer eş başkanPervin Buldan da, Mardin’de boy gösterdi. Zillet ittifakının Mardin’deki aday tanıtım toplantısına katılan Buldan, PKK marşları okudu ve öldürülen teröristler için saygı duruşunda bulundu.

Diyarbakır milletvekili Saliha Aydeniz isimli provokatör, korsan gösteriye engel olmak isteyen polisin kolunu ısırarak hastanelik etmişti.