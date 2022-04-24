‘Kemal dede, yalan söyleme, yoksa diline cıız yaparlar!’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözde elektrik faturasına gelen zamları protesto etmek için faturalarını yatırmadı, 3 ay sonra elektrikleri kesildi. Şov yaparak oy devşireceğini zanneden Kılıçdaroğlu, dünse 23 Nisan dolayısıyla çocukları makamında ağırladı. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun çocuklarla yaptığı görüşme üzerinden ironik bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

CHP Genel Başkanı, 23 Nisan vesilesi ile çocukları oyuncak doldurduğu makam odasında ağırlamış.

Sormuş çocuklar:

“Elektriğiniz niye kesildi?”

Cevap vermiş, Kemal dedeleri:

“Bir evde elektrikler kesilirse çocuklar derslerine çalışamazlar, akşam televizyon izleyemezler, eve misafir gelmez, siz rahat etmezsiniz, buzdolabınız çalışmaz... Elektriği kesilen 4 milyon abonenin sözcüsü olmak, onların yaşadığı dramı geniş kitlelere aktarmak için benim de elektriğim kesildi!”

Çocukların diline gelmiş ama söyleyememişler:

”Aaaa. çok ayıp Kemal dede, yalan söylemek çok günah.. Bakan bey açıkladı 4 milyon abone değil.. 288 bin abone. İçinde dükkanı var, zaten kapanmış atölyesi var, taşınmış ikametgâh amaçlı evi var.”

Nasıl söylesinler.. Dedeleri yaşında adam, “yalan söylüyorsun” denilir mi.

O da ayıp..

Bir başka çocuk devreye girmiş:

“Kemal dede, ‘Üç yılda elektrik 4 kat zamlandı’ dedi. Abim internete meraklı.. O bana gösterdi.. EPDK diye bir site varmış. Orada eski tarihlerdeki fiyatları da öğrenebiliyoruz. Merak ettim, 3 yıl önce 200 kw kaç lira diye sordum.. Bir de bugünkü fiyatı sordum. Arada dört katı zam yoktu. Bu Kemal dede, çok yalan söylüyor. Ağzına biber mi sürsek, ne yapsak..?”

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