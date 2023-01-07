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Gündem Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı
Gündem

Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Karabük'te Türkiye'nin 53. kayak merkezi olarak hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkili oluyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 17:26:00 -
Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Yağışla birlikte tesiste kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Keltepe Kayak Merkezi sezon açılışını yapmaya hazırlanırken yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Yenice ve Eğriova Göletiyle entegre edilen kayak merkezinde karın yerde kalma süresinin uzun olması bekleniyor.

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