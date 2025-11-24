  • İSTANBUL
Kelliği bitirecek buluş: 20 günde saç çıkardılar

Kelliği bitirecek buluş: 20 günde saç çıkardılar

Tayvan'da yürütülen yeni bir bilimsel araştırma, saç dökülmesi ve kellik sorunu yaşayanlar için umut verici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni bir serum sayesinde 20 gün içinde saçların yeniden çıkmasını sağladıklarını duyurdu.

Tayvan Ulusal Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, deri altındaki yağ hücrelerinin saç büyümesinde kritik bir rol oynadığı keşfedildi. Araştırmaya göre; hafif bir deri yaralanması durumunda parçalanan yağ hücreleri, "oleik asit" ve "palmitoleik asit" gibi özel yağ asitleri salgılıyor.

Bu asitler, saç folikülü kök hücrelerini aktive ederek uyku modundaki saç köklerine "uyanma ve büyüme" sinyali gönderiyor.  

 

TÜYLERİ YENİDEN ÇIKTI

Bu mekanizmadan yola çıkan bilim insanları, söz konusu yağ asitlerini içeren özel bir serum geliştirdi. Tıraş edilmiş deney fareleri üzerinde uygulanan serumun, 20 gün gibi kısa bir sürede tüylerin yeniden çıkmasını sağladığı gözlemlendi.  

Sonuçlar umut verici olsa da araştırmanın başındaki isim Prof. Sung Jan Lin, yöntemin insanlar üzerinde kesin bir tedavi olarak görülmesi için henüz erken olduğu konusunda uyardı.

Prof. Lin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu keşif son derece umut verici, ancak deneyler şimdilik sadece fareler üzerinde gerçekleştirildi. Farelerin kıl büyüme döngüsü insanlarınkinden çok daha hızlı. Bu nedenle yöntemin insanlarda da aynı hızda ve başarıda sonuç verip vermeyeceği henüz kesin değil."

