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Dünya Kellesine 3 milyon dolar konulmuştu! O terör örgütü lideri öldürüldü
Dünya

Kellesine 3 milyon dolar konulmuştu! O terör örgütü lideri öldürüldü

Somali hükümeti yaptığı açıklamada, Eş Şebab terör örgütünün üst düzey liderlerinden birinin, Somali Ulusal Ordusu (SNA) ve işbirliği yapılan uluslararası ülkelerin güçleriyle düzenlenen ortak operasyonda öldürüldüğünü doğruladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 19:29:00 -
Kellesine 3 milyon dolar konulmuştu! O terör örgütü lideri öldürüldü

Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başına 3 milyon ABD doları ödül konulan Eş Şebab terör örgütünün kurucularından Abdullahi Nadir'in, Cumartesi günü Orta Jubba bölgesindeki Haramka köyünde öldürüldüğü belirtildi.

Nadir, Somali hükümetini neredeyse her gün terör saldırılarıyla meşgul eden Eş Şebab bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Ölen kişinin, 2014 yılında öldürülen örgütün eski elebaşı Ahmed Abdi Godane'nin yanı sıra Eş Şebab'ın şu anki lideri Ahmed Diriye'ye yakın olduğu belirtildi.

Hükümet, Nadir'in, Diriye'nin yerini alacak kişi olarak düşünüldüğünü bildirdi.

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