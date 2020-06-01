  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kekik kokulu karpuz üretti, sipariş patladı

Antalya’da karpuz fidanlarının dibine dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu veren üreticinin kekik kokulu karpuz üretti.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:09:45 -
Kekik kokulu karpuz üretti, sipariş patladı

Antalya’da karpuz fidanlarının dibine dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu veren üreticinin kekik kokulu karpuz üretti.


Antalya Güzeloluk’ta bir üretici, karpuz fidanlarının dibine, dağdan toplayıp kaynattığı kekiklerin suyunu verdi. Bugünlerde karpuz hasatına başlayan üretici İrfan Ateş ve oğlu Uğur Ateş, sosyal medyada “Kekik Kokulu Karpuz” paylaşımı yapınca siparişler patladı. Daha önce yetiştirdikleri karpuzu pazarda satan baba oğul, sokağa çıkma sorunu yaşanılan günlerde internet üzerinden gelen siparişleri 7 kilometreye kadar olan adreslere teslim etti. Üretici Ateş, bir çok kişinin de bizzat gelerek dalından karpuzunu alıp götürdüğünü söyledi.


İrfan Ateş ayrıca, kekik suyu gibi tamamen doğal şekilde karpuza verilen ve maliyeti çok düşük olan pancar melezini de, üreticilerin az kullandığını, kendisinin daha fazla kullandığı için karpuzların daha tatlı olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı