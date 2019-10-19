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Kefirli domates çorbası nasıl yapılır? Kefirli domates çorbası tarifi malzemeleri

Kefir, en güçlü probiyotik kaynaklarından biridir. Kefirle birlikte yapılan çorba ise vücuda oldukça faydalıdır. Peki, Kefirli domates çorbası nasıl yapılır? Kefirli domates çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte kefirli domates çorbası tarifi...

19 Ekim 2019 Cumartesi 06:41
Kefirli domates çorbası nasıl yapılır? Kefirli domates çorbası tarifi malzemeleri

Kefir, en güçlü probiyotik kaynaklarından biridir. Kefirle birlikte yapılan çorba ise vücuda oldukça faydalıdır. Peki, Kefirli domates çorbası nasıl yapılır? Kefirli domates çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte kefirli domates çorbası tarifi...

Kefirli domates çorbası nasıl yapılır?

Domateslerin kabuklarını soyun ve iri iri doğrayıp biberi de ekleyin. Blender ile püre kıvamına gelene kadar çekin.

Püreyi ayrı bir kaba alarak kefir ile karıştırın. İnce ince kıydığınız taze soğan, maydanoz ve fesleğeni bu karışıma ilave edin.

Buzdolabında iyice soğuttuktan sonra üzerine zeytinyağı ilavesi ile kruton ekmek eşliğinde servis edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 06:41
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