Kefir nasıl yapılır? | Kefirin tarihi

Evde kefir yapmak isteyenler şunlara dikkat etmesi gerekir; Kefir yapımında UHT, kutu sütler kullanılmaması gerekir. Kesinlikle metal ekipman değdirilmemelidir. Günlük süt ya da güvenilir sütçüden alınan sütler kullanılması daha iyi olacaktır.

Kefirin yapımında kullanılması gereken malzemeler şu şekilde;

1 litre süt, 1 çorba kaşığı kefir mayası, 1 porselen veya cam kap, 1 tahta kaşık, 1 adet üstünü örtmek için bez gereklidir.

Kefir nasıl yapılır?

Sütü kaynatın ve eli yakmayacak kadar ısıya geldiğinde cam veya porselen kaba dökün.

Daha sonra tahta kaşıkla karnabahara benzeyen kefir mayası dökün ve iyice karıştırın. Kesinlikle metal ekipman değdirilmemesi gerekir. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerini bezle örtün ve karanlık bir odada 24 saat kadar bekletmeniz gerekir. Bu süre sonunda kefiri süzün. Daha sonra süzgeçte kalan mayayı iyice yıkayın ve içme suyu içinde buzdolabına koyun.

Kefirin tarihi

Yıllar önce Türklerle savaş, ticaret gibi nedenlerle etkileşime giren Avrupa kıtası, karşılarında bu kadar sağlıklı, dinç ve güçlü insanları görünce bunun nedenini araştırmaya başlamışlar. Çünkü Avrupa kıtası, bulundukları dönem içerisinde hastalık ve salgınla uğraşıyorlardı. Bu salgından en az etkilenenler ise Türklerdi. Göçebe Türklerin at, koyun, keçi gibi hayvanların sütlerini mayalayarak ürettikleri kefir, bu insanları yıllarca hastalık ve salgından koruyan bir ilaç olarak kullanılmaktaydı. Türkler bu iksiri korumuş ve devamlılığınsağlayarak nesilden nesile aktarmayı başarmıştır.

Kefirin tarihi 5000 yıl öncesine dayanmaktadır. Kefirin tarihi ve ortaya çıkışı Orta Asya Türklerine ve Kafkasya’ya kadar uzanır. Ünlü gezgin ve tüccar olan Marco Polo seyahatnamesinde kefirden söz eder. Ama Avrupa, ancak 100-150 yıl sonra kefirle tanışır.