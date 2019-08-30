0553 313 94 23

Kediye tekme atan kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Silivri’de çiğ köfte dükkanı işleten bir kadın, işyerinin önünden geçen kediye tekme atması güvenlik kamerasına yansıdı.

30 Ağustos 2019 Cuma 21:03
Kediye tekme atan kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Silivri’de çiğ köfte dükkanı işleten bir kadın, işyerinin önünden geçen kediye tekme atması güvenlik kamerasına yansıdı.


Silivri Çanta Mahallesi’nde bir çiğ köfte dükkanını işleten F.D., işyerinin önünde bulunan kediyi uzaklaştırmak istedi. Başarılı olamayan kadın tekme attığı kediyi ileriye fırlattı. İşyeri önündeki kediye kadının tekme attığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) resmi hesaplarından görüntülerin paylaşılmasının ardından kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Dernek Başkanı Erman Paçalı tarafından yapılan açıklamada da F.D. hakkında dernek hukukçuları tarafından adli ve idari yönden işlemler için başvuruda bulunulacağı açıklandı.


Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından çiğköfte zincirinin marka sahibi tarafından da yazılı bir açıklama yapıldı. Marka merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bu çirkin olayı şiddetle kınıyoruz. Olayın gerçekleştiği bayinin bayilik iptali için gerekli girişimde bulunduk. Biz hayvansever bir firmayız. Firmamızın böyle çirkin bir hadise ile anılmasından dolayı tüm kamuoyundan özür diliyoruz" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 21:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul, Adana, Muğla ve Bolu'nun ardından Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam!
    1. İstanbul, Adana, Muğla ve Bolu'nun..
    2. Futbol: Süper Lig
    3. Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    4. Cinayet şüphelisi polise yakalanmamak..
    5. Aliağa Belediye Başkanı Acar’dan..
    6. Federer ve Pliskova, ABD Açık'ta 4...
    7. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    8. İran'da haftanın maçını Mustafa..
    9. Tokat’ta fener alayı
    10. Hentbol: EHF Kupası
    11. Bisiklet sepetinde tarihi..
    12. İstanbul’da çocuğa otobüs kullandıran..
    13. Trump, Kuveyt Emiri ile Beyaz Saray'da..
    14. Dengesini kaybederek düşen paraşütçü..
    15. Karabükspor’da Sivas Belediyespor maçı..
    16. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu..
    17. Kediye tekme atan kadın güvenlik..
    18. Tarihçi Gürsoy Solmaz: 30 Ağustos..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kuzularımızı..
    20. Muğla'da orman yangını
    21. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    22. Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - MKE..
    23. ABD'den Rusya'ya Güney Osetya uyarısı
    24. Gomane Dağı’nda 30 Ağustus Zafer..
    25. Kuşadası açıklarında 4.4 büyüklüğünde..
    26. Şenol Güneş Kasımpaşa’da tribünde
    27. TOFAŞ, Antalya'da kampa girecek
    28. İmamoğlu, laikçi derneklere kesenin..
    29. Sri Lanka'da mahkemeden "intihar..
    30. Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak