SON DAKİKA
Kedinin yüzüne yağ çözücü sprey sıkan market çalışanı adli kontrol şartıyla serbest

Kedinin yüzüne yağ çözücü sprey sıkan market çalışanı adli kontrol şartıyla serbest

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, sokak kedisinin yüzüne yağ çözücü sprey sıkan A.A. (43) isimli kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zincir market tarafından yapılan açıklamada, A.A.’nın iş akdinin feshedildiği bildirildi.

Olay, 3 Mayıs'ta Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’ndeki zincir marketin önünde meydana geldi. Market çalışanı A.A., ‘Gel annem gel’ diyerek yanına çağırdığı sokak kedisinin yüzüne, elindeki yağ çözücü spreyi sıktı. Kedi, otomobilin altına sığındı. A.A. ise otomobilin yanına gidip kediye sprey sıkmaya devam etti. Kedi, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Yaşananları başka bir kadın, ‘Yazık hayvana’ diyerek cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, dün A.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZİNCİR MARKETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, olayın yaşandığı zincir marketin sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, A.A.’nın iş akdinin feshedildiği belirtilerek, “Sosyal medyada yer alan ve bir mağazamızda yaşandığı görülen görüntüler, hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olayla ilgili gerekli incelemeler hızla başlatılmış, konuya dahil olan kişilerin iş akdi feshedilmiştir. Benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreçlerimiz hassasiyetle ele alınmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Yorumlar

Ibrahim

O kadını hapishane değilde akıl hastanesine götürmek gerekiyor.

Leyl....

Bugün kediye yapan, yarin musteriye yapar..
