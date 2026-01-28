  • İSTANBUL
Yaşam Kedileri ezdi, cezası barınak: 1 ay hayvanlarla çalışacak
Yaşam

Kedileri ezdi, cezası barınak: 1 ay hayvanlarla çalışacak

Adana’da sokaktaki iki kediyi kamyonetiyle ezen sürücü, 1 ay boyunca hayvan barınağında çalıştırılacak.

2 kediyi kamyonetiyle ezen sürücü 1 ay barınakta çalışacak

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döşeme Mahallesi'nde bir kamyonetin 2 kedinin üzerinden geçtiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen sürücü Adnan T.'yi gözaltına aldı.

1 AY BARINAKTA ÇALIŞACAK

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelinin, 1 ay hayvan barınağında çalışmasına ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

'BİLEREK EZDİ'

Kedilerden birini yaralı bulup veterinere götüren Merve Taşgıt, şikayetçi olduğunu belirterek, "İşe gittiğim sırada kedi ağlayarak ve acı içinde yanıma geldi. Ayağının kırık olduğunu fark edince veterinere götürdüm. Çevredeki esnafa sorduğumda kediye kamyonetin çarptığını söylediler. Durumu araştırınca kamyonet sürücüsünün kedileri bilerek ezdiğini gördüm. Şikayetçi oldum." dedi.

