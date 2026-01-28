Kedileri ezdi, cezası barınak: 1 ay hayvanlarla çalışacak
Adana’da sokaktaki iki kediyi kamyonetiyle ezen sürücü, 1 ay boyunca hayvan barınağında çalıştırılacak.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Döşeme Mahallesi'nde bir kamyonetin 2 kedinin üzerinden geçtiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen sürücü Adnan T.'yi gözaltına aldı.
1 AY BARINAKTA ÇALIŞACAK
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimliğe çıkarılan şüphelinin, 1 ay hayvan barınağında çalışmasına ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
'BİLEREK EZDİ'
Kedilerden birini yaralı bulup veterinere götüren Merve Taşgıt, şikayetçi olduğunu belirterek, "İşe gittiğim sırada kedi ağlayarak ve acı içinde yanıma geldi. Ayağının kırık olduğunu fark edince veterinere götürdüm. Çevredeki esnafa sorduğumda kediye kamyonetin çarptığını söylediler. Durumu araştırınca kamyonet sürücüsünün kedileri bilerek ezdiğini gördüm. Şikayetçi oldum." dedi.