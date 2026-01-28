  • İSTANBUL
Her defasında söylemiş: Bakan Fidan’dan ABD’ye tavsiye üstüne tavsiye

Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’a yönelik yeni bir çatışmanın doğru bir yol olmayacağını vurgulayarak, ABD’ye uzun süredir aynı mesajı verdiğini söyledi. Fidan, “Amerikalılara hep şunu tavsiye ettim: İran’la sorunları tek seferde değil, başlık başlık ele alın. Önce nükleer meseleyi çözüme kavuşturun, ardından diğer dosyalara geçin” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’a yönelik yeni bir çatışmanın doğru bir yol olmayacağını vurgulayarak, ABD’ye uzun süredir aynı mesajı verdiğini söyledi. Fidan, “Amerikalılara hep şunu tavsiye ettim: İran’la sorunları tek seferde değil, başlık başlık ele alın. Önce nükleer meseleyi çözüme kavuşturun, ardından diğer dosyalara geçin” ifadelerini kullandı.

Fidan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği ve bir bölümü yayımlanan röportajda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a yeniden savaş başlatmanın yanlış olduğunu söyleyen Fidan, "İran'a saldırmak yanlıştır. Savaşı yeniden başlatmak yanlıştır. Siz (müzakereye) başladığınızda, İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakere etmeye hazır." diye konuştu.

 

Fidan, "Amerikalılara her zaman tavsiyem şu oldu, İran'la dosyaları tek tek kapatın, nükleerle başlayın, kapatın, sonra diğerlerine geçin. Hepsini bir bütün içinde sunarsanız İranlı dostlarımızın hazmetmesi ve işlemesi çok zor olur, hatta bazen küçük düşürücü görünebilir. Bunu sadece kendilerine değil, liderliğe de anlatmak çok zor olur. Eğer işleri daha tolere edilebilir hale getirebilirsek, bunun yardımcı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, "Bazı analistler, ABD'nin esas olarak güçlü merkezi devletlerle çalıştığı ve devlet dışı aktörleri dışarıda bıraktığı yeni bir bölgesel düzenin ortaya çıktığını tartışıyor. Peki bu tabloda İran nerede duruyor veya durmalı?" sorusuna, "İran gerçekten mükemmel bir konumda durabilir. Mevcut statükodan bahsetmiyorum, İran'ın sergileyebileceği kapasite ve kabiliyetlerden söz ediyorum." yanıtını verdi.

İki ay önce İran'da bulunduğunu ve İranlı muhataplarıyla açık şekilde konuştuğunu hatırlatan Fidan, İran'ın bölgede güven oluşturması gerektiğine dikkati çekti.

 

Fidan, "Bölge ülkeleri tarafından nasıl takip edildiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onlar hiçbir yere gitmiyor, biz de hiçbir yere gitmiyoruz. Bu neden önemli? Çünkü ulus devletler sistemi içinde ideolojilerimiz, rejimlerimiz, mezheplerimiz ve diğer her türlü farklılığımıza rağmen, bölgemizde nasıl işbirliği yapacağımızı ve birlikte nasıl çalışacağımızı bilmek zorundayız." şeklinde konuştu.

