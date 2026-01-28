  • İSTANBUL
Milli Görüş'te kritik zirve! Arıkan ve Erbakan'dan birlik mesajı
Gündem

Milli Görüş'te kritik zirve! Arıkan ve Erbakan'dan birlik mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli Görüş'te kritik zirve! Arıkan ve Erbakan'dan birlik mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Erbakan ve Arıkan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Arıkan, ziyaret vesilesiyle ülke ve bölgedeki gelişmeleri istişare etme ve süreçle alakalı ortak bir tavır gösterme konusunda müzakerelerde bulunduklarını belirtti.

Erbakan da Arıkan ile heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, iki parti arasındaki ilişkilerin güçlü şekilde devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

 

- "Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi benzerlikler arz eden durumda"

Erbakan, bir gazetecinin, Konya'da bazı belediye başkanlarının başka partiye geçmesiyle ilgili sorusu üzerine, "Bu sadece Yeniden Refah Partisi için değil, diğer siyasi partilerde de olan bir olay. 31 Mart seçimlerine girerken 520 bin üyemiz vardı. Bugün 655 bine yakın üyeye sahibiz. Dolayısıyla birkaç belediye başkanının ayrılmış olması bizim yürüyüşümüzü olumsuz etkilemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

 

Arıkan, her iki partiye oy veren seçmenin sosyolojik tabanlarının farklı olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi siyasi anlayışta, eğitimde, ekonomide, dış politikada çok büyük benzerlikler arz eden bir durumda. Politikaları birbirine çok benziyor. Bu benzerlikleri daha da partiyle ortak olacak şekilde genişletmenin çalışmalarını da önümüzdeki dönemde devam ettireceğiz." diye konuştu.

 

Erbakan da her iki partinin tabanının birbirine sevgi beslediğini ve birlikte millet ve İslam alemi için hayırlı adımlar atma yönünde çalışacaklarını söyledi.

Arıkan ve Erbakan, soru üzerine, emekli aylıklarının yeterli olmadığını dile getirdiler.

YILMAZ DURMUŞ

Aynı kökten geldiğinizi beyan ediyorsunuz, peki Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN hangi kökten geliyor. İcraatları içerisinde rahmetli Necmettin Erbakan'ın hayallerini fiilen gerçekleştiren bir hükümet var. Buna rağmen CHP zihniyeti ile mücadele için oluşmuş yolda size en yakın parti Ak Parti iken ezeli rakibiniz CHP'nin değirmenine niye su taşıyorsunuz. Sizin yaptığınız en hafif tabirle kıskançlık olarak düşünüyorum. Ettiniz ne budunuz ne Ak Parti'ye köstek olup, CHP'ye can suyu olmak size ne kazandıracak anlayamıyorum.
