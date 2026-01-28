Bir kase dolusu erişte çorbası: Bağışıklık sisteminin güçlü destekçisidir! Erişte çorbası tarifi!

Erişte Çorbası İçin Gerekli Malzemeler: 1 su bardağı erişte. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı nane. 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı). 6 su bardağı su (veya tavuk suyu). Yarım limon suyu (isteğe bağlı). 1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı). Hazırlık Aşaması: Erişteleri Haşlayın. Bir tencereye 6 su bardağı suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra 1 su bardağı erişteyi ilave edin. Erişteler yumuşayana kadar yaklaşık 8-10 dakika kadar haşlayın. Eriştelerin haşlanma süresi, kullanılan eriştenin türüne göre değişebilir, bu yüzden zaman zaman kontrol edebilirsiniz. Tereyağını Eritin. Başka bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Tereyağı eridikten sonra, isteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyip birkaç dakika kavurun. Salçanın kokusu çıkıp rengi dönene kadar karıştırmaya devam edin. Baharatları Ekleyin. Tavaya 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı nane ve isteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyin. Baharatlarla salçanın iyice karışmasını sağlayın. Erişteleri Birleştirin. Salçalı karışımı, haşlanan eriştelerin bulunduğu tencereye ekleyin. Karıştırarak, salçalı tereyağını eriştelerle iyice harmanlayın. Suyu Ekleyin ve Kaynatın. Son olarak, karışıma 6 su bardağı suyu veya tavuk suyunu ilave edin. Karıştırın ve çorbanın kaynamasını bekleyin. Çorba kaynamaya başladığında, ocağın altını kısın ve yaklaşık 10 dakika daha kısık ateşte pişirin.