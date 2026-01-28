  • İSTANBUL
Bir kase dolusu erişte çorbası: Bağışıklık sisteminin güçlü destekçisidir! Erişte çorbası tarifi!
Bir kase dolusu erişte çorbası: Bağışıklık sisteminin güçlü destekçisidir! Erişte çorbası tarifi!

Erişte çorbası akşam öğünlerinize oldukça uygun erişte çorbasının doyuruculuğu ise had safhada. Ekmekle tüketebileceğiniz erişte çorbası bağışıklık sistemi için güçlü destekçidir. Peki erişte çorbası nasıl yapılır?

Erişte çorbası akşam öğünlerinize oldukça uygun. Erişte çorbasının doyuruculuğu ise had safhada. Ekmekle tüketebileceğiniz erişte çorbası limon suyu ile lezzetlenebilir. Peki erişte çorbası nasıl yapılır?

Kış aylarının vazgeçilmezi olan çorbalar, hem içimizi ısıtır hem de sofralarımıza lezzet katar. Türk mutfağının en sevilen ve en pratik çorba tariflerinden biri olan erişte çorbası, hem besleyici hem de doyurucu bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu çorba, özellikle soğuk kış günlerinde sofralarınızı şenlendirecek.

Erişte Çorbası İçin Gerekli Malzemeler: 1 su bardağı erişte. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı nane. 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı). 6 su bardağı su (veya tavuk suyu). Yarım limon suyu (isteğe bağlı). 1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı). Hazırlık Aşaması: Erişteleri Haşlayın. Bir tencereye 6 su bardağı suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra 1 su bardağı erişteyi ilave edin. Erişteler yumuşayana kadar yaklaşık 8-10 dakika kadar haşlayın. Eriştelerin haşlanma süresi, kullanılan eriştenin türüne göre değişebilir, bu yüzden zaman zaman kontrol edebilirsiniz. Tereyağını Eritin. Başka bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Tereyağı eridikten sonra, isteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyip birkaç dakika kavurun. Salçanın kokusu çıkıp rengi dönene kadar karıştırmaya devam edin. Baharatları Ekleyin. Tavaya 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı nane ve isteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı pul biber ekleyin. Baharatlarla salçanın iyice karışmasını sağlayın. Erişteleri Birleştirin. Salçalı karışımı, haşlanan eriştelerin bulunduğu tencereye ekleyin. Karıştırarak, salçalı tereyağını eriştelerle iyice harmanlayın. Suyu Ekleyin ve Kaynatın. Son olarak, karışıma 6 su bardağı suyu veya tavuk suyunu ilave edin. Karıştırın ve çorbanın kaynamasını bekleyin. Çorba kaynamaya başladığında, ocağın altını kısın ve yaklaşık 10 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Limon Suyu ile Ferahlatın. Çorbanız piştikten sonra, isteğe bağlı olarak yarım limonun suyunu ekleyebilirsiniz. Limon suyu, çorbanın lezzetini canlandıracak ve hafif bir asidik tat katacaktır.

Erişte makarna prebiyotik bir besindir. Yani, bağırsaklarımızdaki iyi huylu bakterileri besleyen, çoğalmalarına yardımcı olan bir besin. Erişte makarna bu özelliğiyle mikrobiyotamızı güçlendirir. Güçlü mikrobiyota hem güçlü bir bağışıklık sistemi hem de iyi bir duygu durumu demektir. Erişte makarnanın prebiyotik özelliğini pekiştirebilmek için ılık olarak tüketilmesi gerekir. Makarnanızı pişirdikten sonra aynı pilav pişirirmiş gibi tencerenin kapağını kapatın, bir süre demlenmeye ve ılımaya bırakın.

