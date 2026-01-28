Samsunspor korkutan haberi duyurdu: Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi
Süper Lig takımlarından Samsunspor'da forma giyen Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncunun sağlık durumu iyi.
Samsunspor Futbol Kulübü, oyuncusu Eyüp Aydın’ın maddi hasarlı trafik kazasına karıştığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuzun sağlık durumu iyi"
"Oyuncumuz Eyüp Aydın’ın, bugün maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.
Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı ve tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir.
Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz"