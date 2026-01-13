  • İSTANBUL
Kediler üşümesin diye sobayı yaktı, hem evi hem mahalle yandı
Gündem

Kediler üşümesin diye sobayı yaktı, hem evi hem mahalle yandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kediler üşümesin diye sobayı yaktı, hem evi hem mahalle yandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kediler üşümesin diye yakılan sobadan çıkan yangın iki evi kullanılamaz hale getirdi. Yangın sonrası mahallede kavga çıktı. Kavgada yangını çıkardığı iddia edilen kişi yaralandı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde iddiaya göre, Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yaşayan A.U. ve B.U. kardeşler, baktıkları kedilerin üşümemesi için evin müştemilatında soba yaktıktan sonra pazara gitti.

Sobadan çıkan alevler eve sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan E.A.’nın evine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. B.U., kedilerin kurtarılmasını gözyaşlarıyla izlerken kurtarılanları ise kucağından indirmedi. Yangın nedeniyle iki ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MAHALLEDE KAVGA ÇIKTI

Yangının söndürülmesinin ardından, evi yanan E.A. ve yakınları, yangına neden olduğu gerekçesiyle A.U.’ya saldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı.
Kavgada A.U. yaralanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili hem yangın hem de kavga nedeniyle inceleme başlatıldı.

 

