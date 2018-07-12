'Kedicikler tanınmamak için makyajlarını silebilir' iddiası

yeniakit.com.tr Dün gündeme bomba gibi düşen, 'Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyon sırasında birçok örgüt üyesi gözaltına alındı. Oktar'ın kadın müritleri 'kedicik'lerin en ünlülerinin ise kaçtığı öğrenildi. Firar eden kadın müritlerin makyajlarını silerek tanınmaz hale gelebileceği iddia edildi.

Birçok suçtan hakkında yakalama kararı çıkarılan Adnan Oktar ve sözde müritleri dün yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

FİRARİLER VAR

Operasyon sırasında Oktar ve 235 sözde müridi gözaltına alındı. Yakalanan isimlerin 106'sı "kedicik" lakaplı kadınlarda oluşuyor. Yakalanan isimlerin yanısıra, örgütün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş'ın silahlı bir şekilde kaçtığı anlaşıldı. Örgütün en ünlü "kedicik"lerinden olan Tülay Kumaşçı, Ayça Gökçaylar ve Serap Akıncıoğlu gibi isimlerin de firar ettiği ortaya çıktı.

MAKYAJSIZ TANINMIYORLAR

Yakalanan kadınların polis merkezindeki makyajsız fotoğrafları dikkat çekmişti. Örgütün halka sunduğu fotoğraflardaki hallerine hiç benzemeyen kadınların halleri görenleri şaşırtmıştı.

İLGİNÇ İDDİA: TANINMAMAK İÇİN MAKYAJLARINI SİLEBİLİRLER

Bugün gelen bir iddia da, firar eden "kedicik"lerle ilgili... Ağızları açık bırakan iddiaya göre firar eden kadınlar tanınmamak için makyajlarını silip gezebilirler. Yine iddiaya göre, böylece örgütün halka sunduğu fotoğraflardaki hallerine benzemeyecek ve yakalanmayacaklar.