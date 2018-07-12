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'Kedicikler tanınmamak için makyajlarını silebilir' iddiası

'Adnan Oktar Suç Örgütü' ile ilgili ilginç iddialar gelmeye devam ediyor. Dünkü operasyon sırasında firar eden Adnan Oktar'ın kadın sözde müritlerinin tanınmamak için makyajlarını silebilecekleri iddia edildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:09
'Kedicikler tanınmamak için makyajlarını silebilir' iddiası

 yeniakit.com.tr  Dün gündeme bomba gibi düşen, 'Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyon sırasında birçok örgüt üyesi gözaltına alındı. Oktar'ın kadın müritleri 'kedicik'lerin en ünlülerinin ise kaçtığı öğrenildi. Firar eden kadın müritlerin makyajlarını silerek tanınmaz hale gelebileceği iddia edildi.

Birçok suçtan hakkında yakalama kararı çıkarılan Adnan Oktar ve sözde müritleri dün yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alındı. 

FİRARİLER VAR

Operasyon sırasında Oktar ve 235 sözde müridi gözaltına alındı. Yakalanan isimlerin 106'sı "kedicik" lakaplı kadınlarda oluşuyor. Yakalanan isimlerin yanısıra, örgütün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş'ın silahlı bir şekilde kaçtığı anlaşıldı. Örgütün en ünlü "kedicik"lerinden olan Tülay Kumaşçı, Ayça Gökçaylar ve Serap Akıncıoğlu gibi isimlerin de firar ettiği ortaya çıktı. 

MAKYAJSIZ TANINMIYORLAR

Yakalanan kadınların polis merkezindeki makyajsız fotoğrafları dikkat çekmişti. Örgütün halka sunduğu fotoğraflardaki hallerine hiç benzemeyen kadınların halleri görenleri şaşırtmıştı.

İLGİNÇ İDDİA: TANINMAMAK İÇİN MAKYAJLARINI SİLEBİLİRLER

Bugün gelen bir iddia da, firar eden "kedicik"lerle ilgili... Ağızları açık bırakan iddiaya göre firar eden kadınlar tanınmamak için makyajlarını silip gezebilirler. Yine iddiaya göre, böylece örgütün halka sunduğu fotoğraflardaki hallerine benzemeyecek ve yakalanmayacaklar. 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:09
  1. Kedicikler
  2. Adnan Oktar
  3. Adnan Oktar iddiası
  4. firari kedicikler

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet3 sa önce
    Kediciklere karışmayın ya Adnanı ne yapıyorsanız yapın da kediciklere dokunmayaydınız iyiydi
  • KAAN KAZANCİKAAN KAZANCİ4 sa önce
    Yazılım uzmanıyım dün adnan Oktar denilen şebekenin üyesi olan bir bayan internete arama motorlarında adını sildirmek isterken bilişim sitemizi görmüş yardım istedioynadıkları videoların silinmesini istiyor bu insanların ahlak anlayışı yok ülkenin değer yargıları ile oynuyorlar arsız insanlar bunlar dış güçlerin ajanları bence bütün hepsi tutuklanmalı bunlarla ilişkisi olan insanlarda aynı şekildeYENİ AKİT Gazetesi ve çalışanlarını bu konuda tebrik ediyorum...Her yayınınız ülke çıkarlarını korumak adına Anadolu topraklarında Boyle pis insanları deşifre edin. ayrıca sosyal medya hesaplarını deşifre edin lütfen.
  • Cettullah CülenCettullah Cülen4 sa önce
    Cok tatlilar yaa, birakin sokaklarda cirit atsinlar.
  • kayıkayı4 sa önce
    ispartulaylamı çalıyolar bu makyaj malzemelerini acep.
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