Kedi patisi kurabiye nasıl yapılır?
İsmini şeklinden alan ve aynı kedi patisine benzeyen bu nefis çikolatalı kuru pastaları bu tarifle yapmak sizin için hiç zor olmayacak.
İsmini şeklinden alan ve aynı kedi patisine benzeyen bu nefis çikolatalı kuru pastaları bu tarifle yapmak sizin için hiç zor olmayacak.
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 150 gr tereyağ (Oda sıcaklığında)
- Yarım su bardağı pudra şekeri
- 1 su bardağı mısır nişastası
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 paket vanilya
- Marmelat (arası için)
- 2 paket bitter çikolata (süslemek için)
Yapılışı
150 gr oda sıcaklığında olan tereyağı, pudra şekerini, nişastayı, yumurtayı, vanilya ve tuzu yoğuruyoruz. Malzemelerden yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Cevizden biraz küçük parçalara ayırıp oval bir şekil veriyoruz ve çatalla ezerek şekli oluşturuyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dk hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Soğuduktan sonra iki kurabiyenin arasına marmelat sürüp birbirine yapıştırıyoruz. En son benmari usulü erittiğimiz bitter çikolatalara kurabiyelerin uç kısmını bandırıyoruz. Afiyet olsun