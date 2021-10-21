Kedi patisi kurabiye nasıl yapılır?

İsmini şeklinden alan ve aynı kedi patisine benzeyen bu nefis çikolatalı kuru pastaları bu tarifle yapmak sizin için hiç zor olmayacak.

Malzemeler

2 su bardağı un

1 adet yumurta

150 gr tereyağ (Oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı mısır nişastası

Yarım çay kaşığı tuz

1 paket vanilya

Marmelat (arası için)

2 paket bitter çikolata (süslemek için)

Yapılışı

150 gr oda sıcaklığında olan tereyağı, pudra şekerini, nişastayı, yumurtayı, vanilya ve tuzu yoğuruyoruz. Malzemelerden yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Cevizden biraz küçük parçalara ayırıp oval bir şekil veriyoruz ve çatalla ezerek şekli oluşturuyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dk hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Soğuduktan sonra iki kurabiyenin arasına marmelat sürüp birbirine yapıştırıyoruz. En son benmari usulü erittiğimiz bitter çikolatalara kurabiyelerin uç kısmını bandırıyoruz. Afiyet olsun