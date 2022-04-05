Kedi kumu kokusunu gidermenin püf noktası! Kedinin güzel kokması için ne yapılmalı?

Kedi kumunun temizlenmesi, kokunun giderilmesi için sunulmuş olan önerileri sıralayacağız. Bu önerilere göre hareket etmeniz halinde, kısa sürede kokunun ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz.

Kedi kumu kokusunu gidermenin püf noktası

Kurutulmuş Çay Yaprağı;

Kedi kumunun kokusunun giderilmesi açısından en sık tercih edilen yöntem, kumun içine kurutulmuş çay yapraklarının karıştırılmasıdır. Büyük ölçüde kokunun azaltılması sağlanacaktır. Dilerseniz çay yaprağını kumların arasına koyarak, kedinizin tuvaletini yapması durumunda kokunun büyük ölçüde azalmasını sağlayabilirsiniz.

Kokulu Kumlar;

Hem kumun daha uzun süre kullanılması hem de kediniz tuvaletini yaptıktan sonra kötü kokunun oluşmasının önlenmesi, kokulu kedi kumu ile mümkün olacak. Hoş kokan kumlar, büyük ölçüde kedinizin tuvaletinin kokusunu bastıracaktır. Bu sayede çok daha uzun süre kedi kumunun kullanılması sağlanacaktır.

Yukarıda verilen öneriler üzerinden siz de kedinizin kumunun kokusunu bu şekilde azaltabilirsiniz. Kedi kumu kokusu hakkında merak ettiğiniz diğer soruların da cevaplanması ile sorunsuz şekilde evde kedi beslemeniz mümkün olacaktır. Kedi kumunun kokusunun giderilmesi ile uzun süre kullanımın yanı sıra, evde kedi bakıyor olmanız hiçbir şeklide rahatsızlık vermeyecektir.

Kedi kumunun kokmaması için karbonat

Kedi kumu nasıl temizlenmeli?

Kabı sirke ile temizleyebilirsiniz. 1' 10 oranında sirkeli su karışımı ile kabı silin ve 5 dk bekletin. 5 dk sonra kabı durulayın. ...

Kabın içine ılık su koyun ve 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Kabın içini arap sabunu ile yıkayın. Kabı alüminyum folyo ile sarın.

Odaya sinmiş kedi kokusu nasıl giderilir

Çöpleri, kafesleri ve yuvaları düzenli olarak boşaltın. Kokuya sebep olan bakterileri önlemek için dezenfekte edin. Yumuşak ve pelüş eşyaları düzenli olarak temizleyin. Tüylerden kurtulmak için düzenli olarak yumuşak mobilyaları, halıları ve yerleri elektrik süpürgesiyle süpürün

Kedi Kumu Nasıl Kullanılır?

Kedi kumu nasıl kullanılır sorusunun yanıtlanmasının ardından, kumun kullanımının son derece kolay olduğunu göreceksiniz. Koku probleminin de aşılması ile kedinizin tuvalet problemi çözülür. Kumu sadece belli bir alanda tutmalısınız. Kedinizin alıştığı alanda kedi kumunun olması oldukça önemlidir. Bunun yanında kokunun giderilmesi için de verilecek önerilere göre hareket etmelisiniz. Kedinize hiçbir şekilde zarar vermeyecek bunun yanında kokunun da oluşmasının önüne geçecek yöntemler ile kedi kumunun kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Kedi kumu kokusunu gidermenin püf noktası verilmiştir. Bunlara dikkat ederek, kedinizin kumunu kullanmasını sağlamanız mümkündür.

Kedi kokuyorsa ne yapmalı?

Kedinizin kokmasına yol açan herhangi bir neden bulamadığınız takdirde veteriner hekimlere danışmanız en doğru tercih olacaktır. Detaylı muayeneler ve tetkiklerin ardından veteriner hekimler kedinizin neden koktuğunu belirleyebilir ve teşhis doğrultusunda tedavi uygulayabilir.

Kedinin güzel kokması için ne yapılmalı?

Kedinizin çaya alerjisi olmadığından eminseniz kedi kumuna çay yaprağı karıştırabilirsiniz. Kuru çay yaprakları; kumun kokusunu azaltırken, hijyenik olmasını da sağlar. Ayrıca Simple solution kediler için leke ve koku gidericiyi de kedi kokusunu gidermek için kullanabilirsiniz