Kedi-köpeğe 150 milyar $ harcayan Batı, bebekleri ölüme terk ediyor! İnsanlığın iflası

Emparyalistler tarafından sömürülen Afrika, açlıkla boğuşan Yemen, gaz bombalarına direnen Filistin, bir ekmeğe muhtaç hale gelen ve hayvan sürülerinin dahi telef olduğu Somali kendilerine uzatılacak bir eli beklerken, dünya ülkeleri; yüz milyarlarca doları, evcil hayvanlara akıtıyor.

Küresel eşkıya ABD’nin başını çektiği Batı dünyasının, evcil hayvanlara ayırdığı bütçenin 150 milyar dolara ulaştığı belirlendi. 4.4 milyon kedi ve köpeğin bakıldığı Türkiye’de ise, son 6 yılda evcil hayvanların kesimi için 443 milyon 200 TL harcama yapıldı.

Gelir arttıkça ilgi büyüyor

Yeryüzünde açlıktan her 5 ila 10 saniyede bir çocuğun öldüğü, 5 yaş altı 155 milyon çocuğun kronik bir şekilde kötü beslendiği dünyada, 600 milyon kişi aşırı şişmanlık sorunu çekiyor. Savaş, açlık, zulüm ve afetlerle sarsılan ölüm döşeğindeki mazlum coğrafyaları umursamayan insanlığın; gelir düzeyinin artması ve refah seviyesinin yükselmesi sonra evcil hayvanlara yönelik ilgisi her geçen büyüyor. Sömürge düzenini yürütebilmek için dünyaya ahlaksızlık ihraç eden, yalan ve dolanlarla milletleri mahkum eden Batılı ülkeler, zevk-ü sefası için para akıtıyor. Akit’in yaptığı araştırmalara göre; zengin yeraltı madenlerine sahip olan Afrika’nın iliğini kurutan ABD’nin başını çektiği Batı dünyasının, evcil hayvanlara ayırdığı bütçenin 150 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

Kedi köpek mamasına 30 milyar dolar harcıyor

Evcil hayvanların sayısı bakımından tüm dünyada birinci konumda olan 325 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri’nin sektördeki payının 57 milyar dolar olduğu belirtildi. 140 milyon evcil köpek ve kedinin bulunduğu bölgede, Amerikalıların evcil hayvanların yiyecek, sağlık ve diğer gereksinimleri her yıl 30 milyar dolar harcadığı öğrenildi. Son 6 yıldır, Japonya hariç Asya Pasifik’de evcil hayvanlara yapılan harcama, yüzde 68 artarak 6.5 milyar dolara ulaştı. Kuzey Amerika’da harcamalar sadece yüzde 12 artarken, Batı Avrupa’da artışın yüzde 8 olduğu bildirildi.

Rakamlar dehşet veriyor

ABD’nin ardından dünyada evcil hayvanlara sahip ikinci ülke Brezilya. 30 milyon köpek ve 12 milyon kedinin beslendiği Brezilyayı ise Çin ve Avrupa ülkelerinin takip ettiği belirlendi. 67 milyonluk Fransa’da evcil hayvan oranı yüzde 18, 24.5 milyonluk Avustralya’da yüzde 18, 5 milyonluk İrlanda’da yüzde 14 olarak belirlenirken, 55 milyonluk İngiltere’de evcil hayvan oranının yüzde 13 olduğu tespit edildi. Avrupa ülkelerinde ortalama bir evcil hayvana 100 ile 400 dolar arasında bir harcama yapıldığı ifade edildi. Milyarlarca insanın yıllık gelirinin evcil hayvanlara harcanan paranın altında olduğunu dile getiren uzmanlar ise, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki evcil hayvanlara harcanan rakamın dehşet verici boyutlar ulaştığını belirtiyor.

Bir kedi mi bir insan mı?

Açlık ve susuzluk nedeniyle ölümün pençesinde kalan milyonlarca Afrikalıyı açlıktan kurtarmak için her yıl 6,5 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor. 8 milyar doları Türkiye’ye ait olmak üzere dünya çapındaki toplam insani yardım 20 milyar doları geçmiyor. Dünyaya geçtiğimiz yıl yapılan yardımın 3’te birini tek başına Türkiye üstlenirken, ABD sadece 2,99 milyar dolarlık bir yardımda bulundu. Bir Arakanlı dünyada 0,6 hektarlık kaynak kullanırken, en çok evcil hayvanın bulunduğu Amerika’da evcil bir köpek yıllık 0,6, bir kedi ise 0,18 hektarlık bir kaynağı tüketiyor.

Türkiye’de ise evcil hayvanlara 6 yılda toplam 443 milyon 200 bin TL’nin harcandığı belirlendi.