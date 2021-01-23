Kedi, balkon kenarındaki çocuğu böyle korudu
Bir kedinin, balkon kenarına yaklaşan küçük çocuğu koruduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Bir kedinin, evin küçük çocuğunu koruduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Yayınlanan görüntülerde küçük çocuğun balkon kenarına yaklaştığı ve riskli hareketler yaptığı görüldü.
Çocuğun balkon korkuluklarına tırmanmaya çalışırken, evin kedisinin yaptıkları ise oldukça ses getirdi.
Görüntülerde kedinin çocuğu korumak için hamle yaptığı ve çocuğun ellerini korkuluktan çektirdiği görülüyor.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.