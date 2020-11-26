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Ekonomi Keçiören'in yeni mahalle konağı Şehit Kubilay'da yükseliyor
Ekonomi

Keçiören'in yeni mahalle konağı Şehit Kubilay'da yükseliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "İlçemizdeki mahalle konaklarının sayısını çoğaltıyoruz. Vatandaşımıza özel günlerinde ev sahipliği yapan bu mekanlarımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 15:03:27 -
Keçiören'in yeni mahalle konağı Şehit Kubilay'da yükseliyor

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak Şehit Kubilay Mahalle Konağı'nın yapım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Şehit Kubilay Mahallesi'nde temelleri atılan mahalle konağının yapımının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Altınok, "İlçemizdeki mahalle konaklarının sayısını çoğaltıyoruz. Vatandaşımıza özel günlerinde ev sahipliği yapan bu mekanlarımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Altınok, inşaat çalışmasının bitmesiyle birlikte çevre düzenleme ve peyzaj çalışmasının da yapılacağı konağın süratle hizmete açılacağını bildirdi.

İlçedeki mahalle konaklarının pandemi öncesinde düğün ve nikah gibi özel günler için ücretsiz hizmet verdiğini, pandemi sonrasında da bu hizmetin devam edeceğini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden beri belediyemiz bünyesindeki Aşık Veysel Nikah Salonu ile Yunus Emre, Çaldıran, Bademlik ve Abdürrahim Karakoç, Mevlana düğün salonlarımızda çiftlerimize ücretsiz düğün hizmeti veriyoruz. İlçe genelinde yaygınlaştırdığımız mahalle konaklarıyla özel günlerde vatandaşımıza nezih bir ortam sunuyoruz. Gençlerimiz evlenmeye karar verip de Belediyemizden destek isterlerse kapımız sonuna kadar açık."

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