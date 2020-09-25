Keçiören'in tüm mahalleleri asfaltlanıyor

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şu ana kadar 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "İhtiyaç halinde bu sayıyı 150 bin tona çıkararak ilçemizde bozuk yol bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye, asfalt sezonunda tam kapasite çalışarak şu ana kadar 100 bin ton sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ihtiyaç halinde asfalt serimi miktarını 100 bin tondan 150 bin tona çıkararak ilçede bozuk yol, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmayacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Başta Bağlum olmak üzere sokaklarımızın büyük bir kısmını modern bir görünüme kavuşturduk. Altyapı çalışmalarıyla birlikte sosyal belediyecilik anlayışımızı insanımıza hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Keçiören'e hizmet yakışıyor, biz de layıkıyla halkımıza hizmetkâr olmaya gayret gösteriyoruz. Eğer Keçiören'e ait olursanız, kalbinizde, beyninizde, yüreğinizde bu şehir olursa zaten o kente hizmetkâr olursunuz.

Biz bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine soktuk. Göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık, parklarımızın bakımlarını yaptık, tesislerimizin eksiklerini giderdik, ilçemizi yeniledik. Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için yeni eserlerimizin de yapımına başladık. Ortaya koyduğumuz eserlerle ve hizmetlerle Keçiören'i modern kent haline getirdik."

Verilen bilgiye göre, Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt serim çalışmalarını ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Keçiören'in dört bir yanındaki bozuk ve yıpranmış yolları yenileyen ekipler ihtiyaç duyulan sokaklarda ise kaldırım yenileme ve peyzaj çalışması yürütüyor.