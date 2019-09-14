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Keçiörengücü, BB Erzurumspor'u tek golle yendi

Keçiörengücü, BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:40
Keçiörengücü, BB Erzurumspor'u tek golle yendi

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Keçiörengücü ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Keçiörengücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 50. dakikada Erdi Dikmen kaydetti.

Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 8' çıkarırken, BB Erzurumspor, 4 puanda kaldı. Keçiörengücü, gelecek hafta deplasmanda Altay'a konuk olacak. BB Erzurumspor ise Adanaspor'u ağırlayacak.

Stat: Aktepe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hasan Hüseyin Tetik
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Uğur Utlu, Burak Aydın, Dialiba (Dk. 86 Abdulkadir Kuzey), Madinda (Dk. 83 İshak Çakmak), Sertaç Çam, Kone (Dk. 72 Mendy)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç, Aykut Demir, Hasan Batuhan Artarslan, Mucahit Albayrak, Osman Çelik (Dk. 66 Hamroun), Yusuf Emre Gültekin, İbrahim Akdağ, Mehmet Murat Uçar (Dk. 55 Obertan), Hasan Ayaroğlu, Oltan Karakullukçu (Dk. 55 Rashad Muhammed)
Gol: Dk. 50 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 35 Uğur Utlu, Dk. 90+2 Burak Aydın, Dk. 90+5 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Dk. 89 Yusuf Emre Gültekin (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:40
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