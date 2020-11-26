Keçiören Belediyesi’nden "Alo Çöp Acil" hizmeti

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosuna “Alo Çöp Acil” aracı temin ettiklerini belirterek, “Keçiören’imize kazandırdığımız hizmet araçlarıyla artık çöp toplama işini belediyemiz yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, evsel atıkların adreslerden alınması için vatandaştan gelen anlık isteklere daha hızlı cevap verildiğini ve “Alo Çöp Acil” ekibinin 24 saat görevinin başında olduğunu belirtti.

Altınok, vatandaşın evinde bulunan eskimiş bir eşyasını atmak istediğinde belediyeden ekip talep edebildiğini belirterek, “Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda talebin bulunduğu adrese yönlendirdiğimiz ekiplerimiz evsel atıkları kısa sürede ortadan kaldırıyor.” ifadelerini kullandı.

Keçiörenli vatandaşların beklentilerine cevap verecek temizlik hizmetine öncelik verdiklerini de vurgulayan Altınok, “Söz verdiğimiz gibi Keçiören’in temizlik problemini çözdük. Keçiören’de okul, ibadethane, cadde ve sokaklar artık daha temiz. Keçiören’i gül suyuyla yıkıyoruz.” dedi.

Altınok, evsel atıkların adreslerden alınması için vatandaştan gelen anlık isteklere daha hızlı cevap verildiğini ve “Alo Çöp Acil” ekibinin 24 saat görevinin başında olduğunu belirtti.

Alo Çöp Acil hizmetinin gece gündüz devam ettiğini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Keçiören Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor. İlçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye eşit hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filomuza ‘Alo Çöp Acil’ aracı temin ettik. Keçiören’imize kazandırdığımız hizmet araçlarıyla artık çöp toplama işini belediyemiz yapıyor. Böylece sağladığımız tasarrufla yeni yatırımlarımıza daha fazla bütçe ayırıyoruz."

Açıklamada, ayrıca Alo Çöp Acil hizmetine ulaşmak isteyen vatandaşların, gündüz 0312 361 10 06 - gece ise 0312 378 77 16 nolu telefon numaralarını arayarak isteklerini iletebildikleri belirtildi.



