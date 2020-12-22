Keçiören Belediyesi'nden 4 bin 908 çiftle "evet" rekoru

ANKARA (AA) - Keçiören'de bu yıl rekor düzeyde nikah işlemi gerçekleştirilirken, Belediye, yabancı uyruklu vatandaşlar da dahil olmak üzere 4 bin 908 çiftin nikahını kıydı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye'nin Evlendirme Memurluğu, 2020 yılı genelinde salgın kurallarını uygulayarak 4 bin 908 çiftin nikahını kıymış oldu. Bu sayıyla Keçiören Belediyesi Ankara'da ilk sırada, 4 bin 885 nikahla ikinci sırada Çankaya Belediyesi ve 4 bin 358 nikahla Yenimahalle Belediyesi üçüncü sırada yer aldı.

Yabancı uyruklu birçok gencin mutluluğuna da vesile olan Keçiören Belediyesi, 120 yabancı uyruklu çiftin nikahını kıydı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirildiğini, yarım saat içinde çiftlerin başvurusunu alıp nikahlarını kıydıktan sonra da nüfus tescilini yaptıklarını bildirdi.

Dünya evine giren tüm çiftlere mutluluk temennisinde bulunan Altınok, şunları kaydetti:

"Düzenli bir yaşam için yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleştirilen evlilikler aynı zamanda toplumsal düzeni sağlamada da önemli bir yere sahiptir. Çiftlerimiz atmış oldukları imzalarla inşallah iki cihanda da mutlu olurlar. Çiftlerimizin ailelerine de dünyaya getirip büyüttükleri evlatlarının mutluluklarına nail olmalarını temenni ediyorum. Tüm çiftlerimize sevgi, saygı, sadakat ve hoşgörüyle dolu bir yuvada güzel bir ömür diliyorum. İyi günde de, kötü günde de çiftlerimizin birlik ve beraberlik içerisinde, dünyaya getirecekleri evlatlarıyla birlikte yaşamaları en büyük temennimizdir."