Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan öğrencilere YKS pastası

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde KEDEM Kurs Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 27-28 Haziran 2020’de gerçekleştirilecek YKS öncesinde KEDEM Kurs Merkezi öğrencileriyle birlikte pasta keserek başarı diledi.

Altınok, program, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi’nde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet edilerek gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çalışmadan, yorulmadan, terlemeden başarılı olunamaz. En değerli başarı da bileğin hakkıyla kazanılan başarıdır. Hedefinizi koyacaksınız ve inşallah başarıya doğru koşacaksınız. Biz de öğrencilerimize burs vererek bu başarıya katkı sunacağız. Burs verme hizmetini 1994’te ilk göreve geldiğimizde yine biz başlattık. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) web sayfasından baktığınızda burs veren tek belediyenin Keçiören Belediyesi olduğunu göreceksiniz.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere ve velilere yönelik konuşmasında çalışmanın önemine işaret eden Altınok, “Kendinize karşı ailemize karşı devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarımız var. Atatürk ne diyor, ‘Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür. Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor.’ Bu anlamda sizler, hayırlı bireyler olarak ülkemizi Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaksınız.” ifadelerini kullandı.





- Öğretmenlere başarı puanlaması





Altınok, kurs merkezindeki başarıyı artırmak için öğretmenlerin de başarılı olması gerektiğine dikkati çekerek, burada görev yapan öğretmenlerin sınavla göreve başladığını, her yeni dönemde başarı puanlaması yapılarak eğitimin kalitesini artıracaklarını bildirdi.

Salonda bulunan öğrenciler için Türk Bayrağı benzetmesi yapan Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her biriniz birer Türk Bayrağısınız. Bu bayrağı yere düşürmeden, lekelenmeden göklere çıkaracak olan yine sizlersiniz. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız. Türkiye kaynak bakımından zengin bir ülkedir. Dünyanın en güzel iklimine, dünyanın en güzel coğrafyasına sahibiz. Dünyada ne varsa yüzde 80'i bizim ülkemizde mevcuttur. Bu anlamda çalışacağız, gönül insanı, gönül adamı olacağız. Cengiz Aytmatov'un güzel bir sözü var: ‘Her gün adam olmak ve her gün adam kalmak.’ Sizlerin de başarılı olup olmadığınızı yine öğretmenlerimizle birlikte takip edeceğiz.”

Kurs Merkezi hizmeti için Başkan Altınok’a teşekkür eden öğrenciler, programın sonunda Altınok’a çiçek takdim etti.