Keçiören Belediye Başkanı Altınok Yavaş'ı bombaladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Gündemi'nde gazeteci Sinan Burhan, Zafer Şahin, Hacı Yakışıklı ve Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Altınok, "ABB'ye aday olursam kazanırım" dedi.

'Hiçbir zaman adayım demedim'

Ankara ya aday mısınız sorusuna Altınok, "Teşkilat terbiyesi almış biriyim. Hiçbir zaman adayım demedim. Ankara’nın sıkıntılarını biliyoruz. Biz 1 milyar 600 milyon bütçeyle hizmet ediyoruz bu bütçe ABB'nin konser bütçesi kadardır. Biz bu bütçeyle Ankara Büyükşehir'den daha fazla eser ve hizmet yapıyoruz. 11 tane kapalı spor salonu yaptık. Büyükşehir bir tane yapmadı. Biz Keçiören'de belediyecilikte devrim yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyesinin devlet gibi bütçesi var. Bu devlet gibi bütçe ile Mansur Yavaş, 110 vadinin %99'unu yapamamıştır diyen Altınok, Belediye meclisinde her türlü desteği vermemize rağmen bütçe sıkıntısından bahseden Yavaş hizmette geri kaldı." dedi.

'Sel ve su baskınlarında mazgallar temizlenmediği için birçok insan öldü'

Altınok, Ankara'nın çok problemi olduğunu söyleyerek, ulaşım konusunda büyük problemler yaşandığını ve kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.

Altyapı konusunda sıkıntılar olduğunu ifade eden Altınok, sel baskınlarında su kanalları, mazgallar temizlenmediği için birçok insan öldüğünü belirterek, "Deprem gelmeden dönüşüm yapmak şart" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın hemen hemen her alanda sıkıntıları olduğunu, bunların acilen giderilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Altınok, "60 milyar bütçesi var ortada yatırım yok ama mecliste hala kredi istiyorlar. Büyükşehir’de şeffaflık yok. Mansur Yavaş Belediye meclisine bile gelmiyor sadece sosyal medyada algı yapılıyor. Biz 2 yılda Ankara'yı Avrupa şehri haline getiririz. Ankara'nın makus talihin değiştireceğiz diyen Altınok, görev tevdi edilirse tüm ilçeleri imar ve ihya edeceğiz." dedi.

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'Bir milli servet çürüyor orada'

Melih Gökçek döneminde yapılan ANKAPark ile ilgili de konuşan Altınok, "Bu yapılmış. Bir milli servet çürüyor orada. Burada kamu zararı var. ABB'de yapılan ihaleler konusunda, şeffaflık diye bir şey olmadığını, tamamen algı ile vatandaş aldatılıp, kandırılıyor." diyerek konuştu.

'Aday olursam kazanırım'

Mansur Yavaş verdiği sözlerin yüzde 99'unu yapmadığını vatandaşı aldattığını vurgulayan Altınok, "Aday olursam kazanırım, Mansur Yavaş'ın halka dokunur bir tarafı yok. Biz büyükşehirden daha çok iş yapmışız, Ankara iyi yönetilmiyor dişe dokunur bir eseri yok" şeklinde konuştu.