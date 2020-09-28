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Aktüel Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Herkesin bir dikili ağacı olacak"
Aktüel

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Herkesin bir dikili ağacı olacak"

"Keçiören’imizi Ankara’nın en yeşil ilçesi yapıp, en yeşil mahalleleriyle donatacağız" - "Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle ilçemizdeki sokaklarımızın tamamını ağaçlandırıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:20:59 -
Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Herkesin bir dikili ağacı olacak"

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Altınok, "Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle ilçemizdeki sokaklarımızın tamamını ağaçlandırıyoruz. Vatandaşımızın balkonları yeşile açılacak, herkesin bir dikili ağacı olacak, yeşili görmeyen kimse kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin dört bir yanındaki ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bazı ağaçlandırma alanlarında toprak tesviyesi de yapan ekipler daha sonra ağaç dikim ve çevre düzenleme çalışmalarıyla o bölgenin estetik bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.


- "Ankara’nın en yeşil ilçesi olacağız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’i, kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından ilk sıralara taşıyacaklarını belirtti.

Altınok, "Ağaç sevgisini aşılamak için okullarımızda öğrenci, öğretmen ve velilerimize fidan dağıtımları yaptık. Aynı zamanda belediye olarak sokaklarımızda ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Keçiören’imizi Ankara’nın en yeşil ilçesi yapıp, en yeşil mahalleleriyle donatacağız. Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve yeşil Türkiye hedefiyle ilçemizdeki sokaklarımızın tamamını ağaçlandırıyoruz. Vatandaşımızın balkonları yeşile açılacak, herkesin bir dikili ağacı olacak, yeşili görmeyen kimse kalmayacak." ifadelerini kullandı.


- Bağlum'a Millet Bahçesi


Keçiören’deki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin bilgiler de veren Altınok, şunları ifade etti:

"Bağlum’a 200 dönümlük bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Ovacık'ta 69 bin metrekare alanı ağaçlandırmaya bağışladık. Bunu büyük bir rekreasyon alanıyla 100 bin metrekareye çıkartıyoruz. Ankara'ya Atatürk Orman Çiftliği’nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Burası Ankara`ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak. Görev süremizde Keçiören`deki bütün sokakları da ağaçlandıracağız."

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