Keçiboynuzunu suya atıp 2 ay için şifaya kavuşun! Şifa kaynağı: Kuru keçiboynuzu nasıl yenir? Keçiboynuzu tozu

Keçiboynuzu baklagiller familyasına ait yaprak dökmeyen bir ağaçtır ve kurutularak çekirdek veya meyve suyu olarak tüketilir. Düzenli olarak keçiboynuzu yemek, sindirim sistemi hormonlarının salgılanmasını destekleyen ve vücutta sindirimi ve emilimi destekleyen taneler içeren keçiboynuzu sayesinde sindirim sağlığının desteklenmesine yardımcı olur. Tanenler ayrıca ishal önleyici bir madde olarak bilinir ve bu nedenle keçiboynuzu hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ishali tedavi etmek için kullanılır. Keçiboynuzu suyu içmenin veya keçiboynuzu tozu yemenin de ishali tedavi ettiği söylenmektedir.

“KALP-DAMAR SAĞLIĞINI KORUYUCU ÖZELLİĞE SAHİP”

Baklagiller familyasından keçiboynuzunun, içerdiği çözünmez posa, polifenoller ve taninler ile sağlığa olumlu etkileri bulunuyor. Özellikle de antioksidan özelliğiyle de kalp-damar sağlığına oldukça önemli yararlar sağlıyor.

Potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir minerallerinden zengin olan keçiboynuzunun, toplam posa miktarı da yüksek oranlarda seyrediyor. Çözünür ve çözünmez posa içeriği dışında iyi bir kalsiyum kaynağı da olan keçiboynuzunun özellikle kadınlar ve çocuklar tarafından tüketilmesi daha da önem taşıyor.

Yüksek Kolesterolü Normale Döndürüyor

Özellikle de kan kolesterol düzeyinin normalin üzerinde olduğu durumda düzenli olarak keçiboynuzu unu tüketilmesi üzerine yapılan bir çalışmada kan kolestrol düzeyi ve LDL kolestrolü üzerine olumlu sonuçlar elde edildi.

Yapılan çalışma gereği, kan kolesterol düzeyi normalin üzerinde olan kişiler 2 ay boyunca çiğ şekilde 10 gram keçiboynuzu unu tüketti.

Su, süt veya yoğurda atılarak keçiboynuzunun 2 ay tüketilmesi sonucunda değerlerin normale döndüğü gözlendi.

Kanı Temizliyor Damar Tıkanıklığını Açıyor

Buna benzer yapılan çalışmalar, keçiboynuzunun kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişilerde de koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılabildiğini gösteriyor. LDL kolestrol ve total kolestrolü düşürmeye ardımcı olduğundan dolayı hiperlipideminin azalmasını sağlayan keçiboynuzunun, kanı temizleme özelliği olduğunu ve damar tıkanıklığı riskini de azaltıyor.

Uzmanlar, süte kakao yerine keçiboynuzu unu konularak tüketilmesini öneriyor.

Nefes Darlığına Karşı Etkili

Nefes darlığına karşı son derece iyi gelen keçiboynuzunun bol bol tüketilmesi gerekiyor. Çünkü keçiboynuzun sadece bununla sınırlı kalmayarak daha pek çok faydaları olduğu da bir gerçektir. Keçiboynuzu içerisinde yer alan etken madde, doğamızda ki hiçbir bitkimizde bulunmuyor. Bu yüzden keçiboynuzun insan yaşamı için ayrı bir önemi olduğunu vurgulamak mümkündür.

Günümüzde bazı insanlarda alerjiye bağlı olarak nefes darlığı gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Nefes darlığı ile mücadele edebilmeniz içinde artık en iyi alternatiflerden biri olarak keçiboynuzu karşımıza çıkıyor. Hamile kalma sürecine katkı sağlar.Üstelik içerisinde ki etken astım rahatsızlıkları içinde son derece iyi geliyor diyebiliriz.

Keçiboynuzu faydaları kısaca;

Balgam söktürücü özelliği ile öksürük tedavisinde kullanılır. Akciğerleri temizler, sigaranın yarattığı hasarı azaltmaya çalışır. Alerjik hastalıklara, astım ve bronşite iyi gelir. Antioksidan içeriği sayesinde kansere karşı koruyucu etki gösterir. Yabani keçiboynuzu faydaları: Zengin mineral ve vitamin içeriği ile enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor, var olanları iyileştiriyor. Lifli yapısı sayesinde kalp ve damar sağlığı için çok faydalı. Kötü kolesterol seviyelerini düşüren keçiboynuzu, tansiyon, felç, damar tıkanıklığı gibi hastalıkları önlemede büyük rol oynuyor.

Kuru keçiboynuzu nasıl yenir?

Keçiboynuzu meyvesi toplanıp kurutularak çiğ halde tüketilebiliyor. Fakat sert yapısından dolayı zor çiğnendiğinden bu meyve, geleneksel Türk mutfağında daha çok pekmez yapımında tercih ediliyor. Yüksek oranda doğal şeker bileşeni içeren keçiboynuzu, pekmezi yapıldığında kolay tüketilebilen tatlı bir besine dönüşüyor.

Saraçoğlu keçiboynuzu kürü astım: Astım için keçiboynuzu kürü nasıl yapılır?

Orta büyüklükte 4-5 tane keçiboynuzunu ufak ufak kırıp, yaklaşık bir buçuk bardak suda 7-8 dakika kaynatmaya bırakın. Keçiboynuzu kaynadıktan sonra ılımasını bekleyip, ardından suyunu süzerek içmeye hazır hale getirebilirsiniz. Bunu, sabah kahvaltısında günde 1 su bardağı içmeniz yeterli olacaktır.

Taze Keçiboynuzu nasıl ANLAŞILIR?

Keçiboynuzunun tazesi nasıl anlaşılır? Taze keçi boynuzları (resimde olduğu gibi) daha etli ve yuvarlak hatlara sahiptir. Kırıldıklarında içlerindeki kıvamlı öz suyu fark edilir. Zaman geçtikçe içindeki su uçar, kurur, gevrekleşir, sertleşir.

Peki, keçiboynuzu tozu günde ne kadar tüketilmeli? Keçiboynuzu tozu tüketmek yüksek çözünür lif içeriği ve dolaşım sisteminin sağlığını iyileştirmeye katkıda bulunan güçlü antioksidanlar olan lignin ve polifenoller içeriği nedeniyle zararlı kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Keçiboynuzu tozunun zararları yok denecek kadar azdır fakat yine de günde 5-6 yemek kaşığı kadar tüketilmesi önerilir. Hamile ya da emzirenlerin uzman bir doktora danışması daha uygun olacaktır. Keçiboynuzu kafein içermediğinden tansiyon hastaları için uygundur ve iyi oranda potasyum içerir.

Keçiboynuzu Tozu Nasıl Kullanılır?

Keçiboynuzu da kakao yerine kullanılan alternatif bir malzeme olarak kabul edilmektedir. Keçiboynuzu, kakaoda bulunan kafeini içermez. Örneğin, keçiboynuzu çok düşük miktarda teobromin içerir. Kakaodaki yüzdesi çok yüksekken, keçiboynuzunda sadece %1'ini içerir. Keçiboynuzu tozu, kakao için mükemmel bir alternatiftir. Keçiboynuzu tozu nasıl kullanılır? Keçiboynuzu tozunu sütle içebilir çocuklarınıza verebilirsiniz.

-Sütle birlikte tüketilebilirsiniz.

-Hamur işlerine kakao niyetine eklenebilir ( Kek, pasta, kurabiye, krakerler)

-Hazırladığınız yulaf lapasının içerisine ekleyebilirsiniz.

Keçiboynuzu Tozu Kilo Aldırır Mı?

Keçiboynuzu içerisindeki yüksek lif miktarı, ghrelin hormonunun (vücudu acıktıran hormon) salgılanmasını azaltır ve iştahı azaltarak ve aşırı yemeyi önleyerek kilo vermeye yardımcı olur.

Keçiboynuzu glüten içermediğinden glütene alerjisi olan veya çölyak hastalığı olan kişiler rahatlıkla keçiboynuzu kullanabilirler. Örneğin keçiboynuzu çayını ara öğünlerde tüketebilirsiniz bu çay iştahı azaltarak kilo vermesine yardımcı olur.

Keçiboynuzundan sağlıklı atıştırmalıklar yapmakta mümkün. Keçiboynuzu protein açısından yüksektir, temel vitaminleri içerir ve çoğu abur cubur için sağlıklı bir alternatiftir.

Keçiboynuzu tozundan kek hamuru gibi bir karışım yapıp içerisine fındık ekleyip yuvarlak toplar halinde atıştırmalıklar yapabilirsiniz. Çikolatalarda ve keklerde doğal bir tatlandırıcı ve çikolata yerine uygun bir tatlandırıcı olarak kullanabilir.