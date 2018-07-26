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Keçiboynuzu pekmezinin inanılmaz faydaları

Keçiboynuzu pekmezi akciğer dostudur. Alerjik rahatsızlıklara iyi gelir. Nefes darlığına iyi gelen keçiboynuzu pekmezi kortizon tedavisinde faydalıdır. Diş minesini ve köklerini besler. Astım hastalıklarına faydalıdır. Tüketildiğinde enerji vererek zindelik sağlar.

26 Temmuz 2018 Perşembe 23:32
Keçiboynuzu pekmezinin inanılmaz faydaları

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Sütten 3 kat fazla kalsiyum içeren keçiboynuzu pekmezi özellikle çocukların kemik gelişimi için önemlidir. Kemik erimesine ve kansızlığa iyi gelir.

Ham selüloz içeren keçiboynuzu pekmezi hem bağırsak hem de gastrite faydalıdır. Kabızlık ve ishalin geçmesini sağlarken bağırsak gazları ve midenin şişmesini önler. Diğer yandan bağırsaklarda oluşan parazitleri azaltır.

Bakterilerin giderilmesini sağlayan keçiboynuzu pekmezi yara ve iltihapların geçmesinde etkilidir.

Kansızlığa en faydalı pekmezdir, aynı zamanda kanı temizleyerek damarların açılmasını sağlar.

Keçiboynuzu pekmezi akciğer dostudur.

Alerjik rahatsızlıklara iyi gelir.

Nefes darlığına iyi gelen keçiboynuzu pekmezi kortizon tedavisinde faydalıdır.

Diş minesini ve köklerini besler.

Astım hastalıklarına faydalıdır.

Tüketildiğinde enerji vererek zindelik sağlar.

Nefes darlıklarında ve guatr rahatsızlıklarında şifalıdır.

Kalp çarpıntısını hafifleterek genel kalp sağlığını korur.

Göğüs bölgesini yumuşatarak balgamın kolay atılımını sağlar.

Kanserden vücudu korur.

Akciğer kanserinden koruyarak sigara kullananlara tavsiye edilir.

Sodyum ve potasyum açısından zengindir.

Kalsiyum içerdiğinden iskelet sistemini sağlıklı tutar.

NOT: Pekmezi şeker hastaları ve küçük çocuklara yedirecek anneler önce aile hekimlerine danışmalıdır.

 

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 23:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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