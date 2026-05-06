  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar Almanya ABD’ye yalvardı: 'Bizi korumanıza ihtiyacımız var' Katil İsrail ordusu binlerce askerin bilgilerini saklıyor Hem leşlerini hem delilerini gizliyorlar Milli Muharip Uçak KAAN için imzalar atıldı AK Partili vekil sosyal medyaya damga vurdu! Köpek sorunu için müthiş tespitler Tarihi seviye! Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! İran'dan ABD'nin teklifine cevap Bursa'da kaçak klinik operasyonu: Sahte doktor çetesi çökertildi Tanju Özcan’dan şantaj dosyasında bomba itiraflar: ‘Ahmaklıktan cezalandırılmaya razıyım!’ TUSAŞ dijital dönüşüm için milli yazılımı seçti KOVAN'la yola devam
Yaşam Beyin zamanı büküyor: Yoğun anlar uzun hissediliyor
Yaşam

Beyin zamanı büküyor: Yoğun anlar uzun hissediliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beyin zamanı büküyor: Yoğun anlar uzun hissediliyor

Yeni ve yoğun deneyimler dopamin etkisiyle zamanı uzamış gibi hissettirirken, sıradan anlar zihinde hızla siliniyor.

Yeni deneyimlerle dolu yoğun bir haftanın geriye bakıldığında bir ay sürmüş gibi hissettirdiğini, tembel bir pazar gününün ise neredeyse anında hafızadan silindiğini bir çok kişi söylüyor.

Bilim insanları, değişim anlarındaki dopaminle bağlantılı ilgili beyin aktivitesinin bunun nedenini açıklamaya yardımcı olabileceğini keşfetti.

Kaliforniya Üniversitesi’nin Los Angeles’ta gerçekleştirdiği çalışmaya katılan 32 katılımcı, önceden tasarlanmış bir hafıza görevi gerçekleştirirken beyin taramasına tabi tutuldu.

Dopamin nedir? Beynin ödül-haz sistemini yöneten, motivasyon, hafıza, hareket kontrolü ve mod üzerinde kritik rol oynayan kimyasal bir haberci (nörotransmiter) ve hormon.

Her sekans ve kısa bir dikkat dağıtma görevinden sonra, katılımcılar bir hafıza testi yaptılar. Nesne çiftleri gösterildikten sonra, bu nesnelerin ne kadar zaman arayla göründüğünü değerlendirdiler. İnsanların onları ne kadar zaman arayla hatırladıklarındaki herhangi bir farklılık tamamen özneldi.

ZİHNİN ZAMAN OYUNU

Araştırmacılar, bu bozulmaların muhtemelen adaptasyon kaynaklı olduğunu savunuyor.

Anlamlı bir değişimle ayrılan olaylar arasındaki algılanan boşluğu şişirerek, beyin farklı deneyimleri ayrı zihinsel klasörlere kaydediyor olabilir.

• Bu, bilim insanlarının dopamin saati hipotezi olarak adlandırdığı şeyle örtüşüyor.

Bu hipoteze göre dopamin artışları içsel bir zamanlayıcıyı hızlandırarak belirli bir süre içinde daha fazla "tik" birikmesine ve bu sürenin geriye dönük olarak daha uzun hissedilmesine neden olur.

Önemli yaşam geçişleri, yeni bir şehre taşınma veya bir ilişkinin başlangıcı, genellikle takvimin gösterdiğinden daha uzun zaman önce olmuş gibi hissedilir. Değişim anlarındaki dopaminle ilgili tepkiler, bu anıların olduğundan daha uzakta hissedilmesinin nedenlerinden biri olabilir.

Beyin taraması doğrudan dopamini ölçmüyor. Ancak bu çalışma, dopamin sisteminin merkezinde yer alan bir bölgedeki aktiviteyi belirledi.

Demansa karşı yeni beslenme modeli
Demansa karşı yeni beslenme modeli

Sağlık

Demansa karşı yeni beslenme modeli

Titreme gelmeden yıllar önce sinyal veriyor: Parkinson’un sinsi yüzü
Titreme gelmeden yıllar önce sinyal veriyor: Parkinson’un sinsi yüzü

Sağlık

Titreme gelmeden yıllar önce sinyal veriyor: Parkinson’un sinsi yüzü

Akıllı saatli çözüm: Alzheimer hastasına dijital takip
Akıllı saatli çözüm: Alzheimer hastasına dijital takip

Teknoloji

Akıllı saatli çözüm: Alzheimer hastasına dijital takip

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor! Canlı beyin hücreleriyle çalışan bilgisayar yapıldı!
Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor! Canlı beyin hücreleriyle çalışan bilgisayar yapıldı!

Teknoloji

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor! Canlı beyin hücreleriyle çalışan bilgisayar yapıldı!

Hafızayı güçlendiren keşif: Alzheimer’da yeni umut
Hafızayı güçlendiren keşif: Alzheimer’da yeni umut

Sağlık

Hafızayı güçlendiren keşif: Alzheimer’da yeni umut

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23