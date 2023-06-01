Tam bir kolajen deposu: Paça suyu deyip geçmeyin kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor! Kelle paça çorbası faydaları

Sakatat çoğu insan tarafından sevilmese de faydalarıyla adeta şifa deposu olan yiyecekleri mutlaka tüketmek gerekiyor. Paça suyu da bu şifalardan birisi. En doğal kolajen kaynaklarından birisi olan paça suyu kemik gelişimine ve iyileşmesine yardımcı oluyor. Kelle paça Türk mutfağının geleneksel ve popüler yemeklerinden biridir. Yemek kültürümüzün önemli bir parçasıdır ve lezzetiyle de damaklarda iz bırakır.