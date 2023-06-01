  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Messi, Ronaldo herkesi arkasına takacak! Yeni kral olma yolunda dev adım...

Şampiyonluğu kaçırmıştı! Müjdeli haber bakın nereden geldi... Dev teklif!

Tam bir kolajen deposu: Paça suyu deyip geçmeyin kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor! Kelle paça çorbası faydaları

İşte Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri... Tam dişine göre!

Duyanlar kulaklarına inanamadı: Borini için geri sayım başladı!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Transfer teklifi... Say say bitmiyor: İlk kez böylesi oluyor...

Kâbusun sesleri mi? O İl olmaya aday: 'kırmızı- turuncu renk' uyarısı: Gören şaştı kaldı! Korkutan haber

Şampiyon Galatasaray’dan taraftara bomba hediye geliyor! Yok artık…

Seçimlerin ardından CHP'nin ilk hizmeti! 'Bir Baba Hindi' heykeli

Meğer o derdin tek çözümü elma sirkesindeymiş.. Üstelik 1 tatlı kaşığı kadarı bile yetiyor! Sadece bu yöntemleri kullanın
Kadın - Aile
6
Tam bir kolajen deposu: Paça suyu deyip geçmeyin kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor! Kelle paça çorbası faydaları

2023-06-01 00:38:24
Tam bir kolajen deposu: Paça suyu deyip geçmeyin kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor! Kelle paça çorbası faydaları

Sakatat çoğu insan tarafından sevilmese de faydalarıyla adeta şifa deposu olan yiyecekleri mutlaka tüketmek gerekiyor. Paça suyu da bu şifalardan birisi. En doğal kolajen kaynaklarından birisi olan paça suyu kemik gelişimine ve iyileşmesine yardımcı oluyor. Kelle paça Türk mutfağının geleneksel ve popüler yemeklerinden biridir. Yemek kültürümüzün önemli bir parçasıdır ve lezzetiyle de damaklarda iz bırakır.

#1
Foto - Tam bir kolajen deposu: Paça suyu deyip geçmeyin kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor! Kelle paça çorbası faydaları

KELLE PAÇA ÇORBASI TARİFİ! Malzemeler: Bu enfes faydalı çorbanın bir çok çeşidi bulunuyor. En pratik tarif için gerekli malzemeler ise şunlar: 1 kilo kelle eti (düdüklüde haşlanıp ayıklanmış) 2 yumurta sarısı 1 yemek kaşığı tepeleme un 4 yemek kaşığı yoğurt 2 diş sarımsak Yarım limon suyu 1 yemek kaşığı tereyağ 1, 5 veya 2 litre su. Haşlama suyu ile yaparsanız tadı daha yoğun olacaktır.

#2
Foto - Tam bir kolajen deposu: Paça suyu deyip geçmeyin kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor! Kelle paça çorbası faydaları

Püf noktalarıyla kelle paça çorbası nasıl yapılır? Unu tereyağında kavurun. Çırpma teli yardımıyla suyunu azar azar ilave edip kaynamaya bırakın. Ardından bir kasenin içinde yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu çırpın. Kaynayan sudan da bir kepçe ilave edip tencereye azar azar ve çırparak dökün.

#3
Foto - Tam bir kolajen deposu: Paça suyu deyip geçmeyin kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor! Kelle paça çorbası faydaları

Haşlanıp ayıklanmış kelle etini ve ezilmiş sarımsağı ilave edip bir iki taşım kaynamalya bırakın. Son aşamada tuz atın. Tuz ile havanda iyice ezdiğiniz sarımsakları sirke ile karıştırarak bir sos hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız sarımsaklı sirkeyi çorbanın yanında servis edebilirsiniz.

#4
Foto - Tam bir kolajen deposu: Paça suyu deyip geçmeyin kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor! Kelle paça çorbası faydaları

Dikkat! Çorbanın terbiyesini yaparken tencerenizdeki kaynayan sudan terbiyenize 1 kepçe ilave edip ılıklaştırın. Biri çok sıcak diğeri çok soğuk olursa çorba kesilebilir.

#5
Foto - Tam bir kolajen deposu: Paça suyu deyip geçmeyin kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor! Kelle paça çorbası faydaları

Kelle paça çorbası faydaları!Kelle paça çorbası kolajen, kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir. ... Çocukların kemik gelişimi için önemli bir yere sahiptir. Kolajen üretimini desteklediği için cildin yapısını yenileri genç bir görünüme kavuşmasını sağlar. Bağışıklığı destekleyen antioksidan gücüyle hastalıklara karşı korur.

Araç sahipleri aman dikkat: Zam sonrası pompa fiyatları değişti! Güncel Brent petrol, benzin, motorin, LPG fiyatları!
Ekonomi

Araç sahipleri aman dikkat: Zam sonrası pompa fiyatları değişti! Güncel Brent petrol, benzin, motorin, LPG fiyatları!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle ..
Hangi isimlerin olacağı merak ediliyordu! Ahmet Hakan'dan bomba
Medya

Hangi isimlerin olacağı merak ediliyordu! Ahmet Hakan'dan bomba "yeni kabine" çıkışı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ortalıkta dolaşan yeni kabine tahminleri ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Bu mesajı sakın karşı tarafa atmayın! Karşıdakinin WhatsApp’ını kilitliyor
Teknoloji

Bu mesajı sakın karşı tarafa atmayın! Karşıdakinin WhatsApp’ını kilitliyor

WhatsApp çökertme mesajı ortaya çıktı! Yeni açık uygulamadaki sohbetleri kitliyor! İşte konuyla ilgili detaylar...
‘Nasihat’ kılıfı! Başörtülüyü okula kaydetmeyen müdür hakkında karar
Gündem

‘Nasihat’ kılıfı! Başörtülüyü okula kaydetmeyen müdür hakkında karar

Hatay’dan Eskişehir’e gelen depremzede öğrenciyi, başörtülü olduğu gerekçesi ile okula kabul etmediği ileri sürülen okul müdürünün söyledikl..
İmama takdir yağıyor
Yaşam

İmama takdir yağıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görevli bir imam, namaza gelen çocuklara bisküvi, çikolata ikram edip, oluşturduğu oyun salonunda birli..
Cem Küçük'ten olay sözler! Bunlarda gerçekten utanma yok
Medya

Cem Küçük'ten olay sözler! Bunlarda gerçekten utanma yok

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. seçim yenilgisini almasına rağmen hâlâ koltuğunda oturmaya devam etmesine isyan eden Cem Küçük, "Hiçbir şey olmam..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23