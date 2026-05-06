  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerli APU60 motorumuz, KAAN'ın bu seneki uçuşunu başlatmak için hazır Kübra Yapıcı cinayetinde dehşet detaylar: Canilerin planlı vahşeti ortaya çıktı 30 ilde büyük operasyon: Çok sayıda kişi tutuklandı CHP’li Emir’e kapak: Silivri’deki adama sor, o sana anlatır İstanbul’da sahte altın operasyonu: Zeytinburnu’nda milyonluk darbe Aziz Yıldırım’dan flaş adaylık kararı! İdam oylamasında CHP’liler satmıştı! CHP’li Başarır’dan “Darağacında Üç Fidan” yüzsüzlüğü! Sanchez'den AB'ye Gazze resti: ABD’nin UCM yaptırımlarını durdurun Rumlar uyudu! İsraiL köyleri satın aldı. İsrail Kuzey Kıbrıs’a komşu oldu İBB’nin yeni rant kapısı İGDAŞ oldu! Şarapçı müdürden 50 milyonluk vurgun
Spor Aziz Yıldırım geldi olanlar oldu! Fenerbahçe’de adaylıktan çekilme kararı
Spor

Aziz Yıldırım geldi olanlar oldu! Fenerbahçe’de adaylıktan çekilme kararı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Aziz Yıldırım geldi olanlar oldu! Fenerbahçe’de adaylıktan çekilme kararı

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın başkanlık için aday olduğunu açıklamasından sonra sarı lacivertli camiada önemli gelişmeler yaşanıyor. Daha önce başkan adaylığını açıklayan Barış Göktürk, adaylıktan çekildiğini ve Aziz Yıldırım’a destek olacağını duyurdu.

Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk, adaylıktan çekildiğini ve Aziz Yıldırım’a destek olacağını açıkladı. Göktürk, "Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır" dedi.

“YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ”

Barış Göktürk'ün yaptığı açıklama şu şekilde:

Değerli Fenerbahçeliler,

Bugün itibariyle Fenerbahçemiz adına yeni bir sayfa açıyoruz. Kırgınlıkların bittiği ve Fenerbahçe’nin istikbalinin, kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönem başlıyor. Sayın Aziz Yıldırım’a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk Sporu adına mutluyum.

Sayın Hakan Safi’nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Mevcut Başkan ve Yönetim Kurulumuzun yanı sıra Sayın Ali Koç ve önceki Yönetim Kurulumuzun da yapıcı ve birleştirici katkılarının önem arz ettiği kanaatindeyim. Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım’ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için herşeyden önce Fenerbahçe’nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe !

Aziz Yıldırım’dan flaş adaylık kararı!
Aziz Yıldırım’dan flaş adaylık kararı!

Spor

Aziz Yıldırım’dan flaş adaylık kararı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23