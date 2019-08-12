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Kebapçı Şirin’in Kurban Bayramı paylaşımı olay oldu! ‘Hayvan kesmek yerine…’

Gazeteci Şirin Payzın’ın, kurbanlık hayvanlarla ilgili yaptığı yorum tepkilere neden oldu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:57
Kebapçı Şirin’in Kurban Bayramı paylaşımı olay oldu! ‘Hayvan kesmek yerine…’

Gazeteci Şirin Payzın, Kurban Bayramı'nda ibadet için kesilen hayvanlarla ilgili yaptığı yorumla tepkileri üzerine çekti. Payzın kurban kesmek yerine öğrencilere burs verilmesini isteyince olanlar oldu.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte benzer tartışmalar yeniden başladı. Kurban ibadetine karşı çıkan isim bu yıl gazeteci Şirin Payzın oldu.

Sahibinden kaçarak gözden kaybolan bir boğanın haberini paylaşan Payzin, "Aferin boğa... Hayvan kesmek yerine parayı ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcamak gibi büyük bir sevap var mı.." ifadelerini kullandı.

Kebapçı Şirin

Şirin Payzın'ın bu sözlerine takipçilerden tepki üstüne tepki geldi. Bazı kullanıcılar, Şirin Payzın'ın kebapçılarda çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:57
  1. Gazeteci Şirin Payzın
  2. Kurban Bayramı
  3. ibadet

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